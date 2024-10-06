«Алания» оборвала серию побед «Черноморца»

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» и «Черноморец» провели не самый событийный матч.
На 41-й минуте у хозяев сработала домашняя заготовка штрафной, Тарас Гаглоев поразил верхний угол, а вратарь в броске не дотянулся. В концовке игры Олег Ланин расстреливал ворота хозяев, но Аллон Бутаев остановил мяч на ленточке. На 88-й минуте заброс на Нури Абдокова, который развернулся, убрав со своего пути соперника, отдал передачу верхом с левой ноги на голову набежавшего Виктора Нафикова, а тому только и оставалось, что в дальний угол переправить игровой снаряд - 2:0.
«Алания» выбралась из зоны вылета, прервав четырехматчевую серию побед соперника.
Протокол игры
|(1:0) Гаглоев Тарас42'
|(2:0) Нафиков Виктор87'
Солдатенко Ростислав•Плиев Константин•Татаев Алексей•Бага Алан•Бутаев Аллон•Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан46' (Нафиков Виктор (46') •Хугаев Алан 6'83' (Тарба Заур (83') •Гаглоев Тарас73' (Хадарцев Батраз (73') •Кокоев Давид64' (Абдоков Нури (64') •Тобоев Таймураз63' (Москаленчик Илья (63')
Фролкин Даниил•Стежко Виталий•Черов Василий•Красильниченко Олег71' (Антонов Антон (71') •Енин Иван•Ланин Олег•Гурченко Даниил46' (Фищенко Руслан (46') • 11'Иванов Егор79' (Никифоров Никита (79') •Кротов Вячеслав• 56'Уридия Мераби46' (Чичинадзе Анри (46') •Родионов Илья46' (Акбашев Роман (46')
06 октября.
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