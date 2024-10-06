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Мелбет-Первая лига

«Алания» оборвала серию побед «Черноморца»

06 Октября 2024 • 18:59 Комментировать
Алания
2:0
Черноморец Нв

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» и «Черноморец» провели не самый событийный матч.

На 41-й минуте у хозяев сработала домашняя заготовка штрафной, Тарас Гаглоев поразил верхний угол, а вратарь в броске не дотянулся. В концовке игры Олег Ланин расстреливал ворота хозяев, но Аллон Бутаев остановил мяч на ленточке. На 88-й минуте заброс на Нури Абдокова, который развернулся, убрав со своего пути соперника, отдал передачу верхом с левой ноги на голову набежавшего Виктора Нафикова, а тому только и оставалось, что в дальний угол переправить игровой снаряд - 2:0.

«Алания» выбралась из зоны вылета, прервав четырехматчевую серию побед соперника.

Протокол игры  
Алания2:0Черноморец Нв
(1:0) Гаглоев Тарас42'  
(2:0) Нафиков Виктор87'  
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинТатаев АлексейБага АланБутаев АллонЦаллагов ИбрагимЧочиев Алан 46' (Нафиков Виктор ( 46') Хугаев Алан  6' 83' (Тарба Заур ( 83') Гаглоев Тарас 73' (Хадарцев Батраз ( 73') Кокоев Давид 64' (Абдоков Нури ( 64') Тобоев Таймураз 63' (Москаленчик Илья ( 63')
Запасные: Засеев АзаматМакаров СергейДауров РусланЫшык МуратГубиев ЭрикНатабашвили Георгий
Фролкин ДаниилСтежко ВиталийЧеров ВасилийКрасильниченко Олег 71' (Антонов Антон ( 71') Енин ИванЛанин ОлегГурченко Даниил 46' (Фищенко Руслан ( 46'  11') Иванов Егор 79' (Никифоров Никита ( 79') Кротов Вячеслав  56'Уридия Мераби 46' (Чичинадзе Анри ( 46') Родионов Илья 46' (Акбашев Роман ( 46')
Запасные: Эрнандес ТегесКумбурович НиколаРебров ДмитрийМусалов МагомедБезчаснюк АлександрФомин Денис
06 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Алания Черноморец Новороссийск

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Рискованная ставка и прогноз на матч Алания – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 6 октября 2024
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