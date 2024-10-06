«Алания» оборвала серию побед «Черноморца»

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» и «Черноморец» провели не самый событийный матч.

На 41-й минуте у хозяев сработала домашняя заготовка штрафной, Тарас Гаглоев поразил верхний угол, а вратарь в броске не дотянулся. В концовке игры Олег Ланин расстреливал ворота хозяев, но Аллон Бутаев остановил мяч на ленточке. На 88-й минуте заброс на Нури Абдокова, который развернулся, убрав со своего пути соперника, отдал передачу верхом с левой ноги на голову набежавшего Виктора Нафикова, а тому только и оставалось, что в дальний угол переправить игровой снаряд - 2:0.

«Алания» выбралась из зоны вылета, прервав четырехматчевую серию побед соперника.