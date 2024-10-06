«Шинник» уверенно переиграл «Енисей»

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» играл против «Енисея».

В конце первого тайма со штрафного навесил на дальнюю штангу Кирилл Ушатов, там головой пробил Тимофей Шипунов, но в падении отбил в сторону кипер. На 45-й минуте с угла поля навесил в центр штрафной Артём Малахов, выиграл верховую борьбу Бен Азиз Загре и головой вколотил точно в ближний нижний угол ворот - 1:0.

Во втором тайме после прострела от Павла Шакуро в чужой штрафной смог пробить по воротам Захар Фёдоров, но мяч в падении смог отбить в сторону вратарь. Выиграл подбор у штрафной соперника Дмитрий Самойлов и пробил в дальний нижний угол, но в падении спас свою команду страж ворот. В концовке убегал в контратаку на скорости Мухаммад Султонов, ворвался в штрафную, но упал в борьбе с защитником - пенальти. Уверенно реализовал пенальти Данила Сухомлинов, пробив на силу точно в левый нижний угол, без шансов для вратаря, - 2:0.

«Шинник» на три очка оторвался от зоны вылета, соперник делит девятое место.