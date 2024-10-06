Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Шинник» уверенно переиграл «Енисей»

06 Октября 2024 • 17:05 Комментировать
Шинник
2:0
Енисей

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» играл против «Енисея».

В конце первого тайма со штрафного навесил на дальнюю штангу Кирилл Ушатов, там головой пробил Тимофей Шипунов, но в падении отбил в сторону кипер. На 45-й минуте с угла поля навесил в центр штрафной Артём Малахов, выиграл верховую борьбу Бен Азиз Загре и головой вколотил точно в ближний нижний угол ворот - 1:0.

Во втором тайме после прострела от Павла Шакуро в чужой штрафной смог пробить по воротам Захар Фёдоров, но мяч в падении смог отбить в сторону вратарь. Выиграл подбор у штрафной соперника Дмитрий Самойлов и пробил в дальний нижний угол, но в падении спас свою команду страж ворот. В концовке убегал в контратаку на скорости Мухаммад Султонов, ворвался в штрафную, но упал в борьбе с защитником - пенальти. Уверенно реализовал пенальти Данила Сухомлинов, пробив на силу точно в левый нижний угол, без шансов для вратаря, - 2:0.

«Шинник» на три очка оторвался от зоны вылета, соперник делит девятое место.

Протокол игры  
Шинник2:0Енисей
(1:0) Загре Бен Азиз45'  
(2:0) Сухомлинов Данила88'  
Айдаров СергейСкворцов ЛевШакуро Павел 77' (Султонов Мухаммад ( 77') Чёрный АртурЗагре Бен Азиз  39'Зинков ВячеславКуль Руслан  16' 68' (Сухомлинов Данила ( 68') Самойлов Дмитрий  73' 77' (Джон Джонатан ( 77') Алейников ВасилийМалахов Артём 84' (Жамалетдинов Тимур ( 84') Фёдоров Захар 85' (Синицын Егор ( 85')
Запасные: Вамбольт ДенисМитров ТимофейЯкушевич Глеб
Шамов ЕгорТихонов Михаил 76' (Ширяев Максим ( 76') Масловский АлександрЦесь ЯнЭмерсон Иллой-АйетУшатов КириллЛомакин АлександрЧуканов Андреа 74' (Батырев Амир ( 74') Мазурин Андрей 83' (Григорьев Даниил ( 83') Шипунов Тимофей 75' (Лайкин Максим ( 75') Савельев Максим  45' 64' (Окладников Андрей ( 64')
Запасные: Константинов РодионСамойлов ДенисРукас ТомасМолтенинов Илья
06 октября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Енисей

Новости по матчу

02 Октября
21:44
Актуальная ставка и прогноз на матч Шинник – Енисей Мелбет-Первой лиги – 6 октября 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дешам удивлён ситуацией с Мбаппе в «Реале» 1000 голов ещё ближе: Роналду снова забил Роналду определился с клубом, Фергюсон выбрал тренера «МЮ», Моуринью вернётся в АПЛ, а Холанн выбирает из трёх команд – в главных слухах недели Стало известно, где может продолжить карьеру Погба «Крылья Советов» планируют объявить о назначении Игнашевича Определены финалисты чемпионата мира по футзалу Стало известно, когда решится будущее тен Хага в «Манчестер Юнайтед» Индзаги ответил на предложение «Манчестер Юнайтед» Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» - ЦСКА Сборная Германии потеряла Мусиалу
«Атлетико» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 В компенсированное время «Реал» упустил победу над «Атлетико» в дерби, прерванном на 20 минут из-за беспорядков Мбаппе очень быстро восстановился, но не спас «Реал» от поражения во Франции «Байер» по делу переиграл «Милан» Винисиус наехал на Коке: «Ты слабый» «Лилль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед», отыгравший в меньшинстве больше тайма «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Алекс Фергюсон выбрал нового тренера для «Манчестер Юнайтед» Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона»
Спортивные новости
Медведев обыграл Арнальди и вышел в четвёртый круг турнира в Шанхае Перейра нокаутировал Раунтри и защитил чемпионский титул UFC «Металлург» в гостях разобрался со «Спартаком» в матче КХЛ СКА неожиданно проиграл «Северстали» в матче КХЛ «Трактор» нанёс ЦСКА второе поражение подряд в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Шинник Шинник
Енисей Енисей
2
0
2.27 3.20 3.10
Видео
Окончен
Алания Алания
Черноморец Нв Черноморец Нв
2
0
2.49 3.20 2.75
Видео
06.10.24 в 19:00
Сочи Сочи
Чайка Чайка
1.73 3.40 4.80
Видео
06.10.24 в 19:00
Балтика Балтика
Нефтехимик Нефтехимик
1.81 3.35 4.40
Видео
07.10.24 в 19:45
Сокол Сокол
Ротор Ротор
2.26 3.10 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Октября
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» оборвала серию побед «Черноморца»
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» уверенно переиграл «Енисей»
05 Октября
21:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Родиной»
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» с трудом ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на 90-й минуте ушло от поражения в матче с «Уралом» 2
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» едва впервые не обыграл «Уфу»
04 Октября
13:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» проведёт гостевой матч с «Уфой»
03 Октября
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Алании» рассказали, когда клуб планирует играть на новом стадионе
02 Октября
12:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» начался монтаж искусственного газона
30 Сентября
21:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» с «Аланией» закрыли тур нулями
21:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Это будет один из самых интересных сезонов Мелбет-Первой лиги»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Маслов рассказал, что склонило его к переходу в «Сочи»
11:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «Конец матча с «Тюменью» сравним с потерей пяти лет жизни»
29 Сентября
22:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Магаль: «Надеюсь, Мелёшин заменит Гуарирапу так, что мы не заметим его ухода» эксклюзив
22:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нетфуллин: «Торпедо» проявляет характер, поэтому идём без поражений» эксклюзив
21:11 · Россия. Премьер-лига
Маслов: «Перед арендой в «Сочи» разговаривали со Станковичем, было приятно, что он честно мне всё объяснил» эксклюзив
20:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол с пенальти позволил «Балтике» победить в матче с «Чайкой»
20:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» устроил «Соколу» разгром
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» переиграл «Родину»
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» устроил «Шиннику» разгром
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» с «Сочи» устроили обмен голами перед финальным свистком
18:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» не смог забить «Уфе»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в меньшинстве отстоял победный счёт в матче с «Тюменью»
12:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» разгромил претендующий на лидерство «Урал»
27 Сентября
15:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев назвал цель «Алании» на сезон
Все новости