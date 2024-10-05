«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги лидирующий тульский «Арсенал» гостил у «Родины».
Соперники ставят перед собой высокие задачи, но до 57-й минуты и вспомнить было нечего. В итоге Йорди Рейна с левого фланга покатил мяч в центр, а Александр Юшин открыл счет ударом под опорную ногу голкипера - 1:0. Вскоре Рейна уже сам атаковал ворота, и голкипер в броске переправил мяч на угловой. Туляки все же ушли от первого поражения в сезоне - в концовке с первой попытки в защитника пробил Илья Азявин, после чего сфера к нему отскочила, и форвард повторно пробил по рамке, а мяч рикошетом от ноги оборонца влетел в сетку.
1:1, «Арсенал» лидирует с запасом в два очка от ближайшего конкурента. Противник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Юшин Александр57'
|89'Азявин Илья (1:1)
Шакеров Ринат•Крижан Митча•Рядно Михаил•Сокол Артём•Мещанинов Артём•Мусаев Леон•Мальцев Руслан•Рейна Йорди•Гордюшенко Астемир• 42'Концевой Артём Александрович•Юшин Александр73' (Калмыков Амур (73')
Левашов Михаил•Волков Захар•Бердников Алексей•Семенчук Давид•Ткачёв Сергей60' (Гелоян Ишхан (60') • 69'Липовой Данил•Лёвин Владислав68' (Дмитриев Олег (68') •Цараев Алан59' (Шевченко Евгений (59') •Кайнов Максим•Попов Артём82' (Жилкин Григорий (82') •Турищев Максим68' (Азявин Илья (68')
05 октября.
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