«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги лидирующий тульский «Арсенал» гостил у «Родины».

Соперники ставят перед собой высокие задачи, но до 57-й минуты и вспомнить было нечего. В итоге Йорди Рейна с левого фланга покатил мяч в центр, а Александр Юшин открыл счет ударом под опорную ногу голкипера - 1:0. Вскоре Рейна уже сам атаковал ворота, и голкипер в броске переправил мяч на угловой. Туляки все же ушли от первого поражения в сезоне - в концовке с первой попытки в защитника пробил Илья Азявин, после чего сфера к нему отскочила, и форвард повторно пробил по рамке, а мяч рикошетом от ноги оборонца влетел в сетку.

1:1, «Арсенал» лидирует с запасом в два очка от ближайшего конкурента. Противник - шестой.