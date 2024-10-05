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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Родиной»

05 Октября 2024 • 21:57 Комментировать
Родина Москва
1:1
Арсенал Тула

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги лидирующий тульский «Арсенал» гостил у «Родины».

Соперники ставят перед собой высокие задачи, но до 57-й минуты и вспомнить было нечего. В итоге Йорди Рейна с левого фланга покатил мяч в центр, а Александр Юшин открыл счет ударом под опорную ногу голкипера - 1:0. Вскоре Рейна уже сам атаковал ворота, и голкипер в броске переправил мяч на угловой. Туляки все же ушли от первого поражения в сезоне - в концовке с первой попытки в защитника пробил Илья Азявин, после чего сфера к нему отскочила, и форвард повторно пробил по рамке, а мяч рикошетом от ноги оборонца влетел в сетку.

1:1, «Арсенал» лидирует с запасом в два очка от ближайшего конкурента. Противник - шестой.

Протокол игры  
Родина Москва1:1Арсенал Тула
(1:0) Юшин Александр57'  
  89'Азявин Илья (1:1)
Шакеров РинатКрижан МитчаРядно МихаилСокол АртёмМещанинов АртёмМусаев ЛеонМальцев РусланРейна ЙордиГордюшенко Астемир  42'Концевой Артём АлександровичЮшин Александр 73' (Калмыков Амур ( 73')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичАгаев АланШадринцев ДмитрийКожедуб СвятославБурлаков МатвейКлещенко АлександрКочиев ХетагСангаре ДэвидКане Мамаду
Левашов МихаилВолков ЗахарБердников АлексейСеменчук ДавидТкачёв Сергей 60' (Гелоян Ишхан ( 60'  69') Липовой ДанилЛёвин Владислав 68' (Дмитриев Олег ( 68') Цараев Алан 59' (Шевченко Евгений ( 59') Кайнов МаксимПопов Артём 82' (Жилкин Григорий ( 82') Турищев Максим 68' (Азявин Илья ( 68')
Запасные: Раздорских НикитаКоротков Александр АлександровичПеченкин НикитаКашинцев ТимофейСугробов ВладимирНикитин Андрей Владимирович
05 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Родина Москва

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Рискованная ставка и прогноз на матч Родина – Арсенал Тула Мелбет-Первой лиги – 5 октября 2024
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