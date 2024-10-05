«КАМАЗ» с трудом ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «КАМАЗ». Моментов могло быть и побольше, но зрители все равно увидели результативную атаку.

Уже в дебюте Андрей Савинов с левого фланга прострелил, и Артём Кулишев чудом не коснулся мяча перед пустым углом. На 42-й минуте Данил Карпов слева доставил мяч Кулишев оставил мяч капитану, а Александр Коротаев плотно вонзил круглого в сетку - 1:0. В концовке Станислав Поройков получил мяч в подарок от соперника в штрафной и расстреливал ворота, но защитник успел сыграть в подкате. На 90-й минуте Руслан Апеков с пенальти вколотил мяч впритирку с левой штангой, кипер не угадал - 1:1.

«КАМАЗ» делит 12-е место с 15 очками, соперник на самом дне, но хоть прервал бесконечную серию поражений.