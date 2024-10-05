«КАМАЗ» с трудом ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала «КАМАЗ». Моментов могло быть и побольше, но зрители все равно увидели результативную атаку.
Уже в дебюте Андрей Савинов с левого фланга прострелил, и Артём Кулишев чудом не коснулся мяча перед пустым углом. На 42-й минуте Данил Карпов слева доставил мяч Кулишев оставил мяч капитану, а Александр Коротаев плотно вонзил круглого в сетку - 1:0. В концовке Станислав Поройков получил мяч в подарок от соперника в штрафной и расстреливал ворота, но защитник успел сыграть в подкате. На 90-й минуте Руслан Апеков с пенальти вколотил мяч впритирку с левой штангой, кипер не угадал - 1:1.
«КАМАЗ» делит 12-е место с 15 очками, соперник на самом дне, но хоть прервал бесконечную серию поражений.
Протокол игры
|(1:0) Коротаев Александр42'
|90'Апеков Руслан (1:1)
Гошев Евгений•Бем Александр•Сухорученко Михаил46' (Поройков Станислав (46') • 73'Шавлохов Давид•Храмцов Максим•Коротаев Александр•Кулишев Артём46' (Петров Михаил (46') •Клёнкин Данил•Савинов Андрей73' (Талалай Денис (73') • 88'Кенфак Оливье•Карпов Данил71' (Купцов Дмитрий (71')
Купцов Илья•Абрамов Артём62' (Апеков Руслан (62') •Гюрджан Артём62' (Суханов Артём Романович (62') •Тананеев Дмитрий•Почивалин Валерий•Козлов Иван•Горелов Павел•Хубаев Давид86' (Платон Никита (86') •Абдуллаев Сурхайхан73' (Лаук Максим (73') •Караев Давид73' (Стародуб Дмитрий (73') •Мельников Никита 85'
05 октября.
Бан пользователя