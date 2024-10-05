«Торпедо» на 90-й минуте ушло от поражения в матче с «Уралом»

В 13-м туре Мелбет-Первой лиги «Урал» с «Торпедо» сражались за право возглавить первенство.

Уже на 16-й минуте последовала подача углового, после розыгрыша Лео Гогличидзе отправил мяч в перекладину, мяч снова подобрали хозяева, последовал пас на правый фланг, оттуда выполнен навес на вратарскую, а там Мартин Секулич пробил в сетку - 1:0. Тут же Егор Мосин вырвался на рандеву с голкипером, сместился влево, но отпустил очень далеко от себя мяч, поэтому отправить в пустые ворота при прессинге было нереально.

Во втором тайме Секулич имел шикарный момент - классный пас в штрафную на линию вратарской, откуда было проще забить, наверно, но Мартин всё-таки не смог. На 90-й минуте голкипер хозяев вытащил мяч из ближнего угла после того, как Марио Чурич пробил из-за пределов штрафной. И пенальти у гостей - в левый угол бил Равиль Нетфуллин, вратарь угадал, но чуть-чуть не дотянулся до мяча.

1:1, «Торпедо» проигрывает лидирующему «Арсеналу» одно очко, «Урал» - два.