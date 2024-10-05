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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» едва впервые не обыграл «Уфу»

05 Октября 2024 • 14:08 Комментировать
Уфа
3:3
СКА-Хабаровск

13-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Уфа» - «СКА-Хабаровск».

Владислав Адаев в начале первого тайма получил мяч на подступах к чужой штрафной и пробил в дальний от себя правый угол, и мяч нырнул под штангу - 1:0. В конце первой половины у гостей подача с левого края в штрафную последовала, защитник не успел вынести мяч подальше от рамки, а Альбек Гонгапшев подстроился под снаряд и в касание пробил по рамке оппонента - 1:1.

В середине второго тайма угловой подали хозяева, но соперники отбились, со второй подачи Даниил Корнюшин головой нанес удар от линии вратарской, и голкипер отбил мяч уже за ленточкой - 2:1. В ответ подача от Александра Гаглоева с левого края последовала в центр штрафной, Яо Шарль головой пробил по рамке, сумев отправить сферу под перекладину - 2:2. Еще атака, и Шарль на левом фланге получил мяч, сместился в центр и пробил в ближний угол, попав под перекладину, - 2:3. На 90-й минуте после заброса в штрафную соперника Артём Гуренко сумел выиграть позицию и нанес удар в свободный угол - 3:3.

В девяти очных матчах команд это шестая ничья, еще трижды побеждали уфимцы. Они с 11 очками делят предпоследнее место, дальневосточники (16) - девятое.

Протокол игры  
Уфа3:3СКА-Хабаровск
(1:0) Адаев Владислав16'  
  42'Гонгапшев Альбек (1:1)
(2:1) Корнюшин Даниил70'  
  81'Шарль (2:2)
  84'Шарль (2:3)
(3:3) Гуренко Артём90'  
Баклов ОлегПерченок АлександрКутин ДенисКарпов ВадимКорнюшин ДаниилСтоцкий Дмитрий 85' (Гуренко Артём ( 85') Анисимов АндрейБочеров Валерий 88' (Муллин Камиль ( 88') Адаев Владислав 64' (Ложкин Владислав ( 64') Пасевич РоманАгеян Мигран 64' (Гыстаров Расул ( 64')
Запасные: Захаров ГлебИсаев ШамильГараев ВикторШаваев АлиханОзманов ДавидТеняев АлександрЧернов Алексей
Имамов ИсламПокидышев НиколайГурбан ГлебЖуравлёв ЮрийГаджимурадов Рамазан 79' (Гаглоев Александр ( 79') Алиев Камран 79' (Гонгадзе Георгий ( 79') Бавин ЮрийСимонян АртёмЕмельянов Роман 74' (Мартинес Борха ( 74') Быков АртёмГонгапшев Альбек 73' (Шарль ( 73')
Запасные: Мирошниченко НикитаСадики НехарЙосипой МариусКузнецов АлексейХашкулов Астемир
05 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
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