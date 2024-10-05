«СКА-Хабаровск» едва впервые не обыграл «Уфу»

13-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Уфа» - «СКА-Хабаровск».

Владислав Адаев в начале первого тайма получил мяч на подступах к чужой штрафной и пробил в дальний от себя правый угол, и мяч нырнул под штангу - 1:0. В конце первой половины у гостей подача с левого края в штрафную последовала, защитник не успел вынести мяч подальше от рамки, а Альбек Гонгапшев подстроился под снаряд и в касание пробил по рамке оппонента - 1:1.

В середине второго тайма угловой подали хозяева, но соперники отбились, со второй подачи Даниил Корнюшин головой нанес удар от линии вратарской, и голкипер отбил мяч уже за ленточкой - 2:1. В ответ подача от Александра Гаглоева с левого края последовала в центр штрафной, Яо Шарль головой пробил по рамке, сумев отправить сферу под перекладину - 2:2. Еще атака, и Шарль на левом фланге получил мяч, сместился в центр и пробил в ближний угол, попав под перекладину, - 2:3. На 90-й минуте после заброса в штрафную соперника Артём Гуренко сумел выиграть позицию и нанес удар в свободный угол - 3:3.

В девяти очных матчах команд это шестая ничья, еще трижды побеждали уфимцы. Они с 11 очками делят предпоследнее место, дальневосточники (16) - девятое.