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В «Алании» рассказали, когда клуб планирует играть на новом стадионе

03 Октября 2024 • 19:56 Комментировать

Во владикавказской «Алании» рассказали, когда приблизительно клуб переедет на новый стадион. Реконструкция владикавказской арены «Спартак» продолжается уже не один год, но всё не может завершиться.

«Всё делается для того, чтобы сыграть на новой арене этой осенью, но реальные сроки – мы обретём дом к рестарту первенства в новом году. Стадион ещё надо будет сертифицировать», - цитирует Metaratings Бахву Тедеева, гендиректора «Алании».

Как добавил функционер, процесс сдачи стадиона ускорился, так как президент и вице-президент «Алании» вкладывают в это свои личные средства.

Временно «Алания» уже долгое время играет в Грозном, столице соседнего региона.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Бахва Тедеев
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