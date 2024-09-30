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Мелбет-Первая лига

«Ротор» с «Аланией» закрыли тур нулями

30 Сентября 2024 • 21:24 Комментировать
Ротор
0:0
Алания
окончен

Очень давно не побеждавшие «Ротор» и «Алания» закрывали программу матчей 12-го тура Мелбет-Первой лиги.

Первый момент - с линии вратарской после передачи с правого фланга от Максима Швецова бил по воротам Михаил Агеев, но отразил невероятным образом этот мяч голкипер гостей. В ответ Заур Тарба исполнил подачу с левого фланга, бил головой Сергей Макаров - чуть выше перекладины. В конце первого тайма передача в свободную зону, чистый выход один на один Макарова, отчаянный прыжок в ноги голкипера в ноги форварду, но уже нанесен удар - мимо.

В конце игры наносил удар по воротам Илья Кухарчук, и выручил свою команду уже не в первый раз за сегодня вратарь «Алании».

«Алания» делит третье место с конца, соперник - 11-е.

Протокол игры  
Ротор0:0Алания
Аверкиев ВадимШвецов МаксимШумских Алексей  76'Плиев ЗаурбекСемёнов Андрей Игоревич  89'Касимов Тимур 69' (Соколов Игорь ( 69') Плотников Никита 77' (Лаврищев Дмитрий ( 77') Мальцев Михаил 69' (Болотов Евгений ( 69') Тюрин ВладиславМорозов Владислав 77' (Пяткин Иван ( 77') Агеев Михаил 62' (Кухарчук Илья ( 62')
Запасные: Чагров НикитаКамлашев ДаниилДудкин КириллПрищепа ДмитрийЛутцев АртёмЗавезён ЮрийТаликин Дамир
Солдатенко РостиславБага АланЗасеев Азамат 46' (Цаллагов Ибрагим ( 46') Бутаев Аллон  90'Москаленчик ИльяПлиев КонстантинНафиков Виктор 67' (Хугаев Алан ( 67') Тарба ЗаурКобесов Давид 54' (Хадарцев Батраз ( 54') Абдоков Нури 81' (Чочиев Алан ( 81') Макаров Сергей 46' (Губиев Эрик ( 46')
Запасные: Тобоев ТаймуразКокоев ДавидЫшык МуратГаглоев ТарасНатабашвили Георгий
30 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
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