«Ротор» с «Аланией» закрыли тур нулями

Очень давно не побеждавшие «Ротор» и «Алания» закрывали программу матчей 12-го тура Мелбет-Первой лиги.
Первый момент - с линии вратарской после передачи с правого фланга от Максима Швецова бил по воротам Михаил Агеев, но отразил невероятным образом этот мяч голкипер гостей. В ответ Заур Тарба исполнил подачу с левого фланга, бил головой Сергей Макаров - чуть выше перекладины. В конце первого тайма передача в свободную зону, чистый выход один на один Макарова, отчаянный прыжок в ноги голкипера в ноги форварду, но уже нанесен удар - мимо.
В конце игры наносил удар по воротам Илья Кухарчук, и выручил свою команду уже не в первый раз за сегодня вратарь «Алании».
«Алания» делит третье место с конца, соперник - 11-е.
Протокол игры
Аверкиев Вадим•Швецов Максим•Шумских Алексей• 76'Плиев Заурбек•Семёнов Андрей Игоревич• 89'Касимов Тимур69' (Соколов Игорь (69') •Плотников Никита77' (Лаврищев Дмитрий (77') •Мальцев Михаил69' (Болотов Евгений (69') •Тюрин Владислав•Морозов Владислав77' (Пяткин Иван (77') •Агеев Михаил62' (Кухарчук Илья (62')
Солдатенко Ростислав•Бага Алан•Засеев Азамат46' (Цаллагов Ибрагим (46') •Бутаев Аллон• 90'Москаленчик Илья•Плиев Константин•Нафиков Виктор67' (Хугаев Алан (67') •Тарба Заур•Кобесов Давид54' (Хадарцев Батраз (54') •Абдоков Нури81' (Чочиев Алан (81') •Макаров Сергей46' (Губиев Эрик (46')
30 сентября.
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