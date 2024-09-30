«Ротор» с «Аланией» закрыли тур нулями

Очень давно не побеждавшие «Ротор» и «Алания» закрывали программу матчей 12-го тура Мелбет-Первой лиги.

Первый момент - с линии вратарской после передачи с правого фланга от Максима Швецова бил по воротам Михаил Агеев, но отразил невероятным образом этот мяч голкипер гостей. В ответ Заур Тарба исполнил подачу с левого фланга, бил головой Сергей Макаров - чуть выше перекладины. В конце первого тайма передача в свободную зону, чистый выход один на один Макарова, отчаянный прыжок в ноги голкипера в ноги форварду, но уже нанесен удар - мимо.

В конце игры наносил удар по воротам Илья Кухарчук, и выручил свою команду уже не в первый раз за сегодня вратарь «Алании».

«Алания» делит третье место с конца, соперник - 11-е.