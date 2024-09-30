Талалаев: «Это будет один из самых интересных сезонов Мелбет-Первой лиги»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о конкуренции в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«У нас задача выйти в РПЛ, но для ее решения нужно, чтобы сложилось несколько факторов. «Торпедо», «Арсенал» и «Черноморец» и несколько команд почему-то очень сильно против этого. В этом году Первая лига настолько интересна. Думаю, нас ждёт один из самых интересных сезонов», - делится Талалаев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент лидирует в турнирной таблице Первой лиги тульский «Арсенал» (24 балла). Далее следует «Торпедо» (22 балла), третье место у «Урала» (21 балл).

«Балтика» разместилась на пятом месте с 20 баллами.