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Мелбет-Первая лига

Магаль: «Надеюсь, Мелёшин заменит Гуарирапу так, что мы не заметим его ухода» эксклюзив

29 Сентября 2024 • 22:10 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
Сочи

Защитник «Сочи» Руслан Магаль в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о приходе в команду Павла Маслова и Павла Мелёшина из «Спартака», трансфере Сауля Гуарирапы в ЦСКА и трудностях «Факела».

- Как оцениваете приход в «Сочи» Маслова и Мелёшина из «Спартака»?

- Классные ребята. Я с ними очень хорошо общаюсь. У нас уже дружеские отношения. Сразу с первых дней получился хороший коннект. Надеюсь, парни нам помогут. Приняли их хорошо, устроили традиционный коридор для новичков (улыбается).

- Они держатся вместе сейчас?

- Да. Чаще всего так и происходит. Если ты вместе с кем-то приходишь в команду из одного клуба, то первое время в любом случае с ним и общаешься.

- Мелёшин уже забил несколько мячей. Ожидали, что у него сразу пойдет?

- Он молодец. Нам голы нужны.

- Насколько команде не хватает Гуарирапы?

- Парень хороший, позитивный. Уверен, что у него все получится в ЦСКА. Я за ним активно слежу. Сможет ли он со временем стать лидером ЦСКА? Да, если будет забивать. Но я не знаю, как он влился в новую команду. 

- Не удивились этому переходу?

- Если человек за десять матчей забивает восемь мячей, наверное, какой-то класс у него есть. Жаль, что у него не получилось в ФНЛ. Но, на то были причины – небольшие повреждения, из-за которых он не смог набрать форму.

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- Можно ли сказать, что Мелёшин его безболезненно заменил?

- Дай бог, что он заменит Гуарирапу так, что мы не заметим его ухода.

- Павел Маслов сказал, что в ФНЛ играть сложнее, в том числе из-за полей. Может новичку ЦСКА будет теперь проще в этом плане?

- Тут труднее. Считаю, что в РПЛ у него точно все получится.

- Следите за лидерской гонкой в РПЛ, в которой «Зенит» опустился на третью строчку?

- Я это знаю, но больше слежу за «Факелом» - командой из моего родного города. Жаль, что сейчас у него не очень хорошо с результатами. Надеюсь, ребята исправят ситуацию. Я на связи с ними, никто не собирается опускать руки.

- Болельщики не дадут их опустить?

- Это точно. В Воронеже самые лучшие болельщики РПЛ. Я так считаю, и не важно, в какой команде выступаю. Надеюсь, «Факел» выберется из этой непростой ситуации.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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