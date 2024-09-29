Нетфуллин: «Торпедо» проявляет характер, поэтому идём без поражений»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Сочи» и втором месте в турнирной таблице.

- «Торпедо» упустило победу над «Сочи» на последних минутах. Почему не удержали счет?

- Мы перед матчем говорили, что «Сочи» опасен своими стандартами. Но, к сожалению, пропустили мяч в конце и первого, и второго тайма. Для нас это не позволительно.

- Как оцените промежуточное второе место «Торпедо»?

- Прекрасно. Идем дальше. У нас пока нет поражений? Ну, мы же готовимся, стараемся, проявляем характер. Но можно было бы играть понадежнее и попроще в каких-то эпизодах.

- Олег Кононов говорил, что в ФНЛ нет команд, которые были бы на голову выше остальных. Разделяете его мнение?

- Полностью с ним согласен. Все более-менее ровно. Есть клубы, которые неплохо играют, но мне хочется никого выделять. Мы боремся сами с собой. Еще будучи в «Химках я говорил, что мы соперники сами себе. Так в итоге и вышло.

- Следующий матч у «Торпедо» с конкурентом на повышение в классе, «Уралом», который уступил в этом туре. Какие мысли?

- Предстоит тяжелая выездная игра. Будем стараться взять три очка.

- В Кубке России вам досталась «Балтика». Как оцените жребий?

- Непростой соперник, претендующий на высокие места в чемпионате и амбициозный в Кубке.

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- Олег Кононов не заявлял, что задача «Торпедо» - повышение в классе. Это сделано на фарт или чтобы не давить на игроков?

- Мы сами перед собой ставим такую задачу и постепенно движемся к ее решению.

Елена Григорьевская