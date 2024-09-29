Гол с пенальти позволил «Балтике» победить в матче с «Чайкой»

«Чайка» с «Балтикой» создали не очень много моментов в 12-м матче Мелбет-Первой лиги. Илья Петров пробил над стенкой в ближний угол, но голкипер успел выручить. Вскоре Юрий Ковалёв был сбит в штрафной, и на 62-й минуте Виталий Лисакович с точки направил мяч впритирку с левой штангой, вратарь не угадал. Также Алекс Фернандес издали неплохо бил со штрафного, но здесь минимальный промах.
«Балтика» делит четвертое место, соперник в трех очках позади.
Протокол игры
|62'Лисакович Виталий (0:1)
Штепа Михаил•Кармаев Никита72' (Пелих Данил (72') •Евдокимов Андрей• 54'Ибрагимов Камиль•Маляров Никита60' (Черняков Даниил (60') •Николаев Олег72' (Ивашин Андрей (72') •Янов Данила•Бамматгереев Муслим72' (Козаченко Олег (72') •Зарыпбеков Эльдияр•Руденко Владислав33' (Арбузов Ярослав (33') • 39'Хохлачёв Александр 90'
Бориско Максим•Гассама Натан•Исаенко Олег48' (Ковалёв Юрий (48') •Андраде Кевин•Мохаммад Амир82' (Аванесян Тигран (82') •Аппаев Хызыр67' (Эльдарушев Абу-Саид (67') •Варатынов Сергей•Мендель Андрей•Саусь Владислав•Петров Илья 66'82' (Осипов Александр (82') •Лисакович Виталий67' (Фернандес Алекс II (67')
29 сентября.
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