Гол с пенальти позволил «Балтике» победить в матче с «Чайкой»

«Чайка» с «Балтикой» создали не очень много моментов в 12-м матче Мелбет-Первой лиги. Илья Петров пробил над стенкой в ближний угол, но голкипер успел выручить. Вскоре Юрий Ковалёв был сбит в штрафной, и на 62-й минуте Виталий Лисакович с точки направил мяч впритирку с левой штангой, вратарь не угадал. Также Алекс Фернандес издали неплохо бил со штрафного, но здесь минимальный промах.

«Балтика» делит четвертое место, соперник в трех очках позади.