«Черноморец» устроил «Соколу» разгром

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» играл против «Сокола». Илья Родионов отметился эффектным рейдом к воротам от центрального круга, но в итоге не попал в рамку. Еще прорыв, на сей раз Иван Енин от лицевой линии слева прострелил мимо голкипера, а Даниил Гурченко поразил пустые ворота - 1:0. На 45-й минуте пенальти в ворота «Сокола» - Мераби Уридия хорошо пробил в левый нижний угол, а вратарь поймал мяч. Уридия исправился во втором тайме, сделав скидку под выстрел Вячеслава Кротова в упор - 2:0. На 90-й минуте Магомед Мусалов получил мяч на левой стороне штрафной и пробил над руками вратаря - 3:0.
«Черноморец» уже четвертый после четырех побед подряд, «Сокол» делит 11-е место.
Протокол игры
|(1:0) Гурченко Даниил40'
|(2:0) Кротов Вячеслав56'
|(3:0) Мусалов Магомед90'
Фролкин Даниил•Стежко Виталий•Черов Василий•Красильниченко Олег•Енин Иван•Ланин Олег•Иванов Егор•Гурченко Даниил67' (Хабалов Алан (67'•Мусалов Магомед71') •Кротов Вячеслав67' (Акбашев Роман (67') •Уридия Мераби87' (Эрнандес Тегес (87') • 89'Родионов Илья72' (Фищенко Руслан (72')
Косаревский Пётр• 44'Чуриков Иван64' (Бабаев Владлен (64') •Юзепчук Роман•Забелин Павел•Дудиев Аслан•Иванов Дмитрий III•Чобанов Руслан•Сасин Дмитрий56' (Шпитальный Владислав (56') •Полубояринов Данил64' (Ермолин Роман (64') •Максименко Артём75' (Карпицкий Егор (75') •Самко Владислав75' (Саадуев Шамиль (75')
Запасные: Синяк Антон•Крайков Тимур•Гуз Александр•Молодцов Артём
29 сентября.
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