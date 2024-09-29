«Черноморец» устроил «Соколу» разгром

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» играл против «Сокола». Илья Родионов отметился эффектным рейдом к воротам от центрального круга, но в итоге не попал в рамку. Еще прорыв, на сей раз Иван Енин от лицевой линии слева прострелил мимо голкипера, а Даниил Гурченко поразил пустые ворота - 1:0. На 45-й минуте пенальти в ворота «Сокола» - Мераби Уридия хорошо пробил в левый нижний угол, а вратарь поймал мяч. Уридия исправился во втором тайме, сделав скидку под выстрел Вячеслава Кротова в упор - 2:0. На 90-й минуте Магомед Мусалов получил мяч на левой стороне штрафной и пробил над руками вратаря - 3:0.

«Черноморец» уже четвертый после четырех побед подряд, «Сокол» делит 11-е место.