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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» устроил «Соколу» разгром

29 Сентября 2024 • 20:02 Комментировать
Черноморец Нв
3:0
Сокол
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» играл против «Сокола». Илья Родионов отметился эффектным рейдом к воротам от центрального круга, но в итоге не попал в рамку. Еще прорыв, на сей раз Иван Енин от лицевой линии слева прострелил мимо голкипера, а Даниил Гурченко поразил пустые ворота - 1:0. На 45-й минуте пенальти в ворота «Сокола» - Мераби Уридия хорошо пробил в левый нижний угол, а вратарь поймал мяч. Уридия исправился во втором тайме, сделав скидку под выстрел Вячеслава Кротова в упор - 2:0. На 90-й минуте Магомед Мусалов получил мяч на левой стороне штрафной и пробил над руками вратаря - 3:0.

«Черноморец» уже четвертый после четырех побед подряд, «Сокол» делит 11-е место.

Протокол игры  
Черноморец Нв3:0Сокол
(1:0) Гурченко Даниил40'  
(2:0) Кротов Вячеслав56'  
(3:0) Мусалов Магомед90'  
Фролкин ДаниилСтежко ВиталийЧеров ВасилийКрасильниченко ОлегЕнин ИванЛанин ОлегИванов ЕгорГурченко Даниил 67' (Хабалов Алан ( 67'Мусалов Магомед 71') Кротов Вячеслав 67' (Акбашев Роман ( 67') Уридия Мераби 87' (Эрнандес Тегес ( 87'  89') Родионов Илья 72' (Фищенко Руслан ( 72')
Запасные: Антонов АнтонНикифоров НикитаКумбурович НиколаРебров ДмитрийБезчаснюк АлександрФомин Денис
Косаревский Пётр  44'Чуриков Иван 64' (Бабаев Владлен ( 64') Юзепчук РоманЗабелин ПавелДудиев АсланИванов Дмитрий IIIЧобанов РусланСасин Дмитрий 56' (Шпитальный Владислав ( 56') Полубояринов Данил 64' (Ермолин Роман ( 64') Максименко Артём 75' (Карпицкий Егор ( 75') Самко Владислав 75' (Саадуев Шамиль ( 75')
Запасные: Синяк АнтонКрайков ТимурГуз АлександрМолодцов Артём
29 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Черноморец – Сокол Мелбет-Первой лиги – 29 сентября 2024
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