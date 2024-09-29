«Нефтехимик» переиграл «Родину»

В воскресенье «Нефтехимик» принимал «Родину» в 12-м туре Мелбет-Первой лиги.

Александр Юшин с правого фланг убежал один на один с голкипером, убрал мяч в сторону и с острого угла пробил, но защитник блокировал угрозу. Максим Петров слева прорвался к воротам и вложил мяч в ногу Константина Шильцова, который не попал в пустую часть ворот.

На 60-й минуте Эдуард Валиахметов получил мяч в свободную зону, рванул к воротам и поразил дальний угол - 1:0. В концовке у хозяев сработал стандарт, после подачи Петрова Шоркин головой по дуге пробил в сторону левой девятку, и мяч от штанги оказался в сетке - 2:0. Тут же Юшин подобрал мяч и ворвался в штрафную и стрельнул в левый угол - 2:1.

«Нефтехимик» делит девятое место. У соперника на одно очко больше.