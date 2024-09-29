«Нефтехимик» переиграл «Родину»

В воскресенье «Нефтехимик» принимал «Родину» в 12-м туре Мелбет-Первой лиги.
Александр Юшин с правого фланг убежал один на один с голкипером, убрал мяч в сторону и с острого угла пробил, но защитник блокировал угрозу. Максим Петров слева прорвался к воротам и вложил мяч в ногу Константина Шильцова, который не попал в пустую часть ворот.
На 60-й минуте Эдуард Валиахметов получил мяч в свободную зону, рванул к воротам и поразил дальний угол - 1:0. В концовке у хозяев сработал стандарт, после подачи Петрова Шоркин головой по дуге пробил в сторону левой девятку, и мяч от штанги оказался в сетке - 2:0. Тут же Юшин подобрал мяч и ворвался в штрафную и стрельнул в левый угол - 2:1.
«Нефтехимик» делит девятое место. У соперника на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Джамилов Султан56'
|(2:0) Шоркин Максим83'
|90'Шадринцев Дмитрий (2:1)
Янович Никита•Ситдиков Марат•Валиахметов Эдуард•Кахидзе Александр•Толстопятов Николай•Шоркин Максим•Шильцов Константин74' (Денисов Роман (74') •Джамилов Султан90' (Алиев Саид (90') •Емельянов Данила•Петров Максим Вячеславович90' (Родин Даниил (90') •Морозов Кирилл
Шакеров Ринат•Мещанинов Артём•Рядно Михаил58' (Мальцев Руслан (58') •Крижан Митча•Кожедуб Святослав54' (Сокол Артём (54') •Рейна Йорди•Концевой Артём Александрович64' (Данилин Максим Алексеевич (64') •Кане Мамаду57' (Шадринцев Дмитрий (57') •Мусаев Леон•Юшин Александр•Бурлаков Матвей64' (Маркитесов Дмитрий (64')
29 сентября.
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