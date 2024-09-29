«КАМАЗ» устроил «Шиннику» разгром

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против ещё одного собрата но подвалу таблицы, «Шинника».
Хозяева быстро заработали пенальти за игру рукой. Давид Хубаев слишком точно пробил в левый угол и не оставил шансов голкиперу - 1:0. У гостей Данила Сухомлинов со штрафного запустил мяч в ближнюю штангу. Вскоре Дмитрий Тананеев сбросил мяч на Никиту Мельникова, который вколотил его под перекладину - 2:0.
Ближе к концу матча у «Шинника» Василий Алейников отправил мяч в сетку головой, но зафиксировано нападение на вратаря. На 90-й минуте проникающий пас Артёма Суханова в касание замкнул Руслан Апеков - 3:0.
«Шинник» остается в очке над зоной вылета, соперник - в четырех.
Протокол игры
|(1:0) Хубаев Давид12'
|(2:0) Мельников Никита25'
|(3:0) Апеков Руслан90'
Анисимов Артур• 79'Почивалин Валерий90' (Аюкин Руслан (90') •Тананеев Дмитрий•Гюрджан Артём•Абрамов Артём•Козлов Иван•Хубаев Давид•Горелов Павел90' (Дерюгин Александр (90') •Абдуллаев Сурхайхан86' (Лаук Максим (86') •Мельников Никита•Караев Давид 84'86' (Суханов Артём Романович (86')
Айдаров Сергей•Чёрный Артур•Косогоров Артемий•Джон Джонатан 24'73' (Шакуро Павел (73') •Загре Бен Азиз•Куль Руслан•Самойлов Дмитрий•Сухомлинов Данила85' (Султонов Мухаммад (85') •Алейников Василий• 62'Малахов Артём72' (Гбамбле Нене (72') •Фёдоров Захар72' (Жамалетдинов Тимур (72')
29 сентября.
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