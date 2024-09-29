«КАМАЗ» устроил «Шиннику» разгром

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против ещё одного собрата но подвалу таблицы, «Шинника».

Хозяева быстро заработали пенальти за игру рукой. Давид Хубаев слишком точно пробил в левый угол и не оставил шансов голкиперу - 1:0. У гостей Данила Сухомлинов со штрафного запустил мяч в ближнюю штангу. Вскоре Дмитрий Тананеев сбросил мяч на Никиту Мельникова, который вколотил его под перекладину - 2:0.

Ближе к концу матча у «Шинника» Василий Алейников отправил мяч в сетку головой, но зафиксировано нападение на вратаря. На 90-й минуте проникающий пас Артёма Суханова в касание замкнул Руслан Апеков - 3:0.

«Шинник» остается в очке над зоной вылета, соперник - в четырех.