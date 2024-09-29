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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» с «Сочи» устроили обмен голами перед финальным свистком

29 Сентября 2024 • 19:01 Комментировать
Торпедо Москва
2:2
Сочи
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало конкурентов из «Сочи».

Ираклий Манелов чуть сместился с левого фланга и выполнил кручёный удар под перекладину - вратарь отвёл угрозу на угловой. На 45-й минуте здорово разыграли комбинацию в чужой штрафной площади сочинцы, Анатолий Макаров покатил к правому углу вратарской на Кирилла Заику, который прострелил, а Мартин Крамарич из пределов вратарской переправил мяч в пустые ворота - 0:1.

Во втором тайме Владимир Писарский отдал передачу на ход на левый полуфланг Крамаричу, который прострелил на пустые ворота Заике, а тот не добежать до мяча и пытаться дотягиваться в подкате не стал. Руслан Червяков на правом фланге атаки прокинул мяч мимо Кирилла Суслова со смещением и практически с нулевого угла не попал в створ.

В концовке игры «Торпедо» всё перевернуло. Владислав Галкин подхватил на левом полуфланге доставку с правого фланга и переадресовал мяч во вратарскую, откуда Игорь Горбунов в касание вколотил мяч в сетку - 1:1. Червяков ускорился по правому флангу с небольшим смещением и прострелил на проекцию ближней штанги, а Максим Максимов попал в касание в правый нижний угол - 2:1. На 90-й минуте угловой у «Сочи» на правом фланге,  Руслан Магаль навесил, с ближней штанги пошла скидка от Вячеслава Литвинова на дальнюю, и Павел Мелёшин ногой поразил левый угол - 2:2.

«Торпедо» идет на втором месте с отставанием от «Арсенала» в два очка. Соперник - восьмой.

Протокол игры  
Торпедо Москва2:2Сочи
  45'Крамарич Мартин (0:1)
(1:1) Горбунов Игорь83'  
(2:1) Максимов Максим88'  
  90'Мелёшин Павел (2:2)
Бабурин ЕгорШевченко ГлебДанилкин ЕгорБородин Сергей Алексеевич  36'Роганович БоянЧурич Марио 81' (Орехов Александр ( 81') Манелов Ираклий 66' (Галкин Владислав ( 66') Нетфуллин РавильЧупаёв Александр 58' (Максимов Максим ( 58') Корян Аршак 59' (Червяков Руслан ( 59'  78') Камара Мамаду 46' (Горбунов Игорь ( 46')
Запасные: Соколов АртёмШитов ВиталийВолков МихаилБайтуков РусланИваньков Александр IIКостин АндрейНасыров Исламжан
Дёгтев АлександрКожемякин ОлегМакарчук АртёмЗаика Кирилл 64' (Лазарев Владислав ( 64') Суслов Кирилл  68'Маслов Павел 84' (Литвинов Вячеслав ( 84') Макаров Анатолий 64' (Магаль Руслан ( 64') Начо СааведраКравцов КириллКрамарич Мартин 75' (Шушеначев Артур ( 75') Писарский Владимир 75' (Мелёшин Павел ( 75')
Запасные: Барт РусланЧирков МакарКарабашев НикитаБурмистров НикитаЗаболотный НиколайНикитин Кирилл
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сочи

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Ставка и прогноз на матч Торпедо – Сочи Мелбет-Первой лиги – 29 сентября 2024
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