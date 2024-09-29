«Торпедо» с «Сочи» устроили обмен голами перед финальным свистком

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» принимало конкурентов из «Сочи».

Ираклий Манелов чуть сместился с левого фланга и выполнил кручёный удар под перекладину - вратарь отвёл угрозу на угловой. На 45-й минуте здорово разыграли комбинацию в чужой штрафной площади сочинцы, Анатолий Макаров покатил к правому углу вратарской на Кирилла Заику, который прострелил, а Мартин Крамарич из пределов вратарской переправил мяч в пустые ворота - 0:1.

Во втором тайме Владимир Писарский отдал передачу на ход на левый полуфланг Крамаричу, который прострелил на пустые ворота Заике, а тот не добежать до мяча и пытаться дотягиваться в подкате не стал. Руслан Червяков на правом фланге атаки прокинул мяч мимо Кирилла Суслова со смещением и практически с нулевого угла не попал в створ.

В концовке игры «Торпедо» всё перевернуло. Владислав Галкин подхватил на левом полуфланге доставку с правого фланга и переадресовал мяч во вратарскую, откуда Игорь Горбунов в касание вколотил мяч в сетку - 1:1. Червяков ускорился по правому флангу с небольшим смещением и прострелил на проекцию ближней штанги, а Максим Максимов попал в касание в правый нижний угол - 2:1. На 90-й минуте угловой у «Сочи» на правом фланге, Руслан Магаль навесил, с ближней штанги пошла скидка от Вячеслава Литвинова на дальнюю, и Павел Мелёшин ногой поразил левый угол - 2:2.

«Торпедо» идет на втором месте с отставанием от «Арсенала» в два очка. Соперник - восьмой.