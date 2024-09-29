«Арсенал» не смог забить «Уфе»

В матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги лидирующий «Арсенал» испытал трудности в игре с «Уфой», одним из аутсайдеров лиги.

Андрей Анисимов имел момент, пробивая в падении головой - парировано. Малик Одейинка на линии штрафной обработал мяч и пробил в сторону левого угла, и мяч просвистел рядом с левой стойкой. Мигран Агеян нанес удар по воротам соперника, и мяч просвистел рядом со стойкой.

«Арсенал» сохраняет лидерство, соперник делит второе место с конца.