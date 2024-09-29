«Арсенал» не смог забить «Уфе»

В матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги лидирующий «Арсенал» испытал трудности в игре с «Уфой», одним из аутсайдеров лиги.
Андрей Анисимов имел момент, пробивая в падении головой - парировано. Малик Одейинка на линии штрафной обработал мяч и пробил в сторону левого угла, и мяч просвистел рядом с левой стойкой. Мигран Агеян нанес удар по воротам соперника, и мяч просвистел рядом со стойкой.
«Арсенал» сохраняет лидерство, соперник делит второе место с конца.
Протокол игры
Левашов Михаил•Семенчук Давид•Волков Захар• 18'Бердников Алексей82' (Коротков Александр Александрович (82') •Попов Артём 35'57' (Жилкин Григорий (57') •Кайнов Максим•Ткачёв Сергей82' (Азявин Илья (82') •Цараев Алан•Лёвин Владислав• 87'Липовой Данил46' (Гелоян Ишхан (46') •Одейинка Малик62' (Турищев Максим (62')
Баклов Олег•Кутин Денис•Корнюшин Даниил•Карпов Вадим•Перченок Александр•Стоцкий Дмитрий•Анисимов Андрей• 90'Бочеров Валерий•Адаев Владислав80' (Ложкин Владислав (80') •Пасевич Роман80' (Исаев Шамиль (80') •Агеян Мигран
29 сентября.
Бан пользователя