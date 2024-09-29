Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» в меньшинстве отстоял победный счёт в матче с «Тюменью»

29 Сентября 2024 • 16:59 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:1
Тюмень
окончен

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» и «Тюмень» провели насыщенный событиями матч.

На первых минутах Артём Симонян расстреливал ворота, но голкипер выручил, а Альбек Гонгапшев не смог добавить с метра. Рамазан Гаджимурадов почти в упор бил в дальнюю девятку - перекладина. Симонян переправил мяч на Гаджимурадова к вратарской, легкий гол, но он забит из офсайда - не засчитано. Гаджимурадов в конце тайма ассистировал навесом на Камрана Алиева, который здорово пробил головой - 1:0. Вскоре Симонян метров с 25 стрельнул в левый угол и удвоил счет.

На 51-й минуте Николай Поярков остановил прорыв Оливье Кенфака - фол последней надежды и удаление. Кенфак имел отличный момент, но мяч после дальнего удара немного разминулся со штангой. Дмитрий Купцов едва не вернул интригу, но удар головой с десятка метров пришелся в перекладину. На 88-й минуте «Тюмень» разыграла угловой, прострел от лицевой линии с рикошетом, и Давид Шавлохов вколотил мяч в сетку - 2:1.

«СКА-Хабаровск» удержал победу и с 15 очками делит 10-е место. У соперника всего пять пунктов и последняя строчка.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:1Тюмень
(1:0) Алиев Камран38'  
(2:0) Симонян Артём44'  
  88'Шавлохов Давид (2:1)
Имамов Ислам  90'Покидышев НиколайЖуравлёв ЮрийПоярков Николай  51'Алиев Камран 78' (Йосипой Мариус ( 78') Першин Никита  44'Гаджимурадов Рамазан 78' (Мирошниченко Никита ( 78') Симонян Артём 65' (Гонгадзе Георгий ( 65') Емельянов Роман  18' 52' (Гурбан Глеб ( 52') Быков АртёмГонгапшев Альбек 65' (Бавин Юрий ( 65'  90')
Запасные: Халимбеков РустамШарльМартинес БорхаГаглоев АлександрКузнецов АлексейБагиев СадыгХашкулов Астемир
Гошев ЕвгенийШавлохов ДавидСухорученко МихаилХрамцов Максим  86'Поройков Станислав 46' (Купцов Дмитрий ( 46') Бем Александр 61' (Воропаев Артём ( 61') Клёнкин ДанилСавинов Андрей 46' (Талалай Денис ( 46'  82') Кулишев Артём 76' (Косарев Кирилл ( 76') Коротаев Александр 76' (Мокаев Ислам ( 76') Кенфак Оливье
Запасные: Петров МихаилКрицюк СтаниславМарьянов АндрейКалугин НикитаПетухов Илья
29 сентября.
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тюмень СКА-Хабаровск

Новости по матчу

27 Сентября
13:01
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником «Атлетико»
25 Сентября
08:17
Актуальная ставка и прогноз на матч СКА-Хабаровск – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 29 сентября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии Левандовски назвал лучшего вингера в мире Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» Раскрыта схема, по которой «Реал» планирует сыграть с «Атлетико» Из-за кого «Зенит» посыпался на юге России: четыре худших игрока матча против «Краснодара» Роналду забил – до 1000-го осталось 97 голов Из-за кого «Бавария» не получила победу над «Байером» Гвардиола прокомментировал вторую подряд потерю очков «Манчестер Сити» Джака объяснил, почему «Байер» пропускает так много
«Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Барселона» впервые оступилась, получив 4 гола от «Осасуны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Осасуна» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Рыбин оценил игру «Трактора» при Бенуа Гру Свищёв уверен, что падел приживётся в России Бывший хоккеист СКА высказался о травме Евгения Кузнецова «Торпедо» в гостях разгромило «Амур» и одержало третью победу кряду в КХЛ Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Енисей Енисей
Урал Урал
3
0
3.60 3.30 2.01
Видео
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Тюмень Тюмень
2
1
1.97 3.30 3.70
Видео
22 мин
Торпедо Москва Торпедо Москва
Сочи Сочи
0
0
2.40 3.20 2.85
Видео
22 мин
Арсенал Тула Арсенал Тула
Уфа Уфа
0
0
1.46 3.85 7.40
Видео
29.09.24 в 17:30
КАМАЗ КАМАЗ
Шинник Шинник
2.08 3.10 3.60
Видео
29.09.24 в 18:00
Черноморец Нв Черноморец Нв
Сокол Сокол
1.84 3.30 4.30
Видео
29.09.24 в 18:00
Нефтехимик Нефтехимик
Родина Москва Родина Москва
2.60 3.20 2.60
Видео
29.09.24 в 18:00
Чайка Чайка
Балтика Балтика
2.95 3.15 2.38
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Сентября
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» в меньшинстве отстоял победный счёт в матче с «Тюменью»
12:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» разгромил претендующий на лидерство «Урал»
27 Сентября
15:38 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев назвал цель «Алании» на сезон
15:11 · Россия. Премьер-лига
Гогниев объяснил, почему РПЛ нужно расширить до 18 команд
13:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» подписал контракт с воспитанником «Атлетико»
11:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев: «Я не против иностранных тренеров в России»
26 Сентября
22:47 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев рассказал, что делал во время паузы в тренерской карьере
21:10 · Кубок России
Сторожук – о вылете из Кубка России: «Нужно было чем-то жертвововать»
09:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Крицюк объяснил переход в «Тюмень»
25 Сентября
20:35 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Шатов пойдёт по стопам Карпина и Семака»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов предложил реформу для вылетевших из РПЛ клубов
18:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
Григорий Иванов – о Юсупове: «Уралу» нужен был «дядька»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о Дмитриеве: «Парню надо расти»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов рассказал, почему у «Урала» не было переговоров с Дзюбой и Джикией
16:29 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов высказался о судьбе Бикфалви
16:17 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Надо было раньше менять Ганчаренко»
23 Сентября
18:50 · Россия. Премьер-лига
Сторожуку не звонили из «Пари НН»
21 Сентября
23:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» с «Арсеналом» обошлись без голов
22:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «Команда показала, что у неё есть яйца, и играла до конца»
20:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» не смог забить «Алании»
19:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» разобрался с «КАМАЗом» и почти догнал лидера
17:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» с «Сочи» не смогли вырвать победу
17:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с «Торпедо» не смогли определить сильнейшего
13:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» добыла волевую победу в матче с «Тюменью»
11:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» упустил победу над «СКА-Хабаровском» из-за ошибки голкипера
Все новости