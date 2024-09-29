«СКА-Хабаровск» в меньшинстве отстоял победный счёт в матче с «Тюменью»

В 12-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» и «Тюмень» провели насыщенный событиями матч.

На первых минутах Артём Симонян расстреливал ворота, но голкипер выручил, а Альбек Гонгапшев не смог добавить с метра. Рамазан Гаджимурадов почти в упор бил в дальнюю девятку - перекладина. Симонян переправил мяч на Гаджимурадова к вратарской, легкий гол, но он забит из офсайда - не засчитано. Гаджимурадов в конце тайма ассистировал навесом на Камрана Алиева, который здорово пробил головой - 1:0. Вскоре Симонян метров с 25 стрельнул в левый угол и удвоил счет.

На 51-й минуте Николай Поярков остановил прорыв Оливье Кенфака - фол последней надежды и удаление. Кенфак имел отличный момент, но мяч после дальнего удара немного разминулся со штангой. Дмитрий Купцов едва не вернул интригу, но удар головой с десятка метров пришелся в перекладину. На 88-й минуте «Тюмень» разыграла угловой, прострел от лицевой линии с рикошетом, и Давид Шавлохов вколотил мяч в сетку - 2:1.

«СКА-Хабаровск» удержал победу и с 15 очками делит 10-е место. У соперника всего пять пунктов и последняя строчка.