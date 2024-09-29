«Енисей» разгромил претендующий на лидерство «Урал»

12-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Енисей» - «Урал».

На 20-й минуте Александр Ломакин получил мяч на правой половине поля, сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил под левую штангу - 1:0. На 33-й минуте с левого края штрафной стрельнул Кирилл Ушатов, голкипер парировал, но мяч отскочил недалеко на Тимофея Шипунова, который сразу вывел на голевой удар Максима Савельева - 2:0.

После перерыва вратарь гостей ошибся за пределами штрафной и до конца мешал Андреа Чуканову забить в пустые ворота - штанга. Андрей Мазурин сыграл в штрафную, и Александр Масловский в касание попал в правый угол - 3:0. У гостей Юрий Железнов атаковал с левого края штрафной в ближний угол - перекладина.

«Урал» мог лидировать, но делит второе место, соперник на восьмой строчке.