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Мелбет-Первая лига

«Енисей» разгромил претендующий на лидерство «Урал»

29 Сентября 2024 • 12:25 Комментировать
Енисей
3:0
Урал

12-й тур Мелбет-Первой лиги открылся матчем «Енисей» - «Урал».

На 20-й минуте Александр Ломакин получил мяч на правой половине поля, сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил под левую штангу - 1:0.  На 33-й минуте с левого края штрафной стрельнул Кирилл Ушатов, голкипер парировал, но мяч отскочил недалеко на Тимофея Шипунова, который сразу вывел на голевой удар Максима Савельева - 2:0.

После перерыва вратарь гостей ошибся за пределами штрафной и до конца мешал Андреа Чуканову забить в пустые ворота - штанга. Андрей Мазурин сыграл в штрафную, и Александр Масловский в касание попал в правый угол - 3:0. У гостей Юрий Железнов атаковал с левого края штрафной в ближний угол - перекладина.

«Урал» мог лидировать, но делит второе место, соперник на восьмой строчке.

Протокол игры  
Енисей3:0Урал
(1:0) Ломакин Александр20'  
(2:0) Савельев Максим33'  
(3:0) Масловский Александр60'  
Шамов ЕгорЭмерсон Иллой-АйетЦесь ЯнМасловский АлександрТихонов МихаилЧуканов АндреаШипунов Тимофей 83' (Лайкин Максим ( 83') Ломакин Александр 89' (Рукас Томас ( 89') Ушатов Кирилл 83' (Батырев Амир ( 83') Мазурин Андрей 83' (Григорьев Даниил ( 83') Савельев Максим 72' (Окладников Андрей ( 72')
Запасные: Антипин СтаниславНадольский АлександрКонстантинов РодионШиряев МаксимРукас АндрюсБогатырев НикитаМолтенинов Илья
Мамин АлексейБегич СильвиеГогличидзе Лео  45'Бевеев МингиянБардачёв Матвей 67' (Итало VI ( 67') Егорычев АндрейМишкич Даниел  66'Сунгатулин Фаниль 46' (Железнов Юрий ( 46') Эрик Бикфалви 61' (Аюпов Тимур ( 61') Ионов Алексей 81' (Мосин Егор ( 81') Секулич Мартин  1' 61' (Воронов Максим ( 61')
Запасные: Чудин ИванПорохов ИльяАрапов ДмитрийФилипенко ЕгорМаргасов ТимофейМамин АртёмМорозов Никита
29 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Надёжная ставка и прогноз на матч Енисей – Урал Мелбет-Первой лиги – 29 сентября 2024
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