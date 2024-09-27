Гогниев назвал цель «Алании» на сезон

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос, какие цели у команды на сезон после не самого удачного старта.

— Начало сезона действительно выдалось трудным для команды. Но я ставлю перед собой цель побеждать в каждом следующем матче, — приводит слова Гогниева Legalbet.

Напомним, Гогниев стал новым главным тренером «Алании» 17 сентября. На данный момент команда идет в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице. В копилке коллектива из Владикавказа десять набранных очков после 11 туров.

30 сентября «Алания» встретится на выезде с «Ротором». Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.