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Гогниев назвал цель «Алании» на сезон

27 Сентября 2024 • 15:38 Комментировать
Ротор
...
Алания
30.09 19:30

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ответил на вопрос, какие цели у команды на сезон после не самого удачного старта.

— Начало сезона действительно выдалось трудным для команды. Но я ставлю перед собой цель побеждать в каждом следующем матче, — приводит слова Гогниева Legalbet.

Напомним, Гогниев стал новым главным тренером «Алании» 17 сентября. На данный момент команда идет в зоне вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице. В копилке коллектива из Владикавказа десять набранных очков после 11 туров.

30 сентября «Алания» встретится на выезде с «Ротором». Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Ротор – Алания Мелбет-Первой лиги – 30 сентября 2024
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