Гогниев: «Я не против иностранных тренеров в России»

Наставник владикавказской «Алании» Спартак Гогниев высказался об иностранных тренерах в российском футболе.
«Я не против иностранных тренеров, если они приезжают и учат наших футболистов. Если это квалифицированные специалисты, то это супер. Они привносят новшества. Я за то, чтобы иностранцы были», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Гогниев занял пост главного тренера «Алании» 17 сентября. Владикавказская команда неудачно стартовала в новом розыгрыше Мелбет-Первой лиги. После 11 туров «Алания» набрала десять баллов и занимает 16-е место в турнирной таблице.
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