Гогниев рассказал, что делал во время паузы в тренерской карьере

Недавно Спарта Гогниев вновь возглавил владикавказскую «Аланию». Специалист рассказал, что делал более года без тренерской работы в каком-либо профессиональном футбольном клубе.

«Вовремя простоя в тренерской деятельности много смотрел футбола, тактики, РПЛ и ФНЛ. Было очень много мыслей насчёт тренировочного процесса, тактики и новшеств. Мне понравилось. Впервые было так много времени свободного за всю карьеру», - говорит Гогниев «Чемпионату».

Напомним, что вечером четверга «Алания» выбила из Кубка России медийный «Амкал». В турнирной таблице Мелбет-Первой лиги у «Алании» 16-е место турнирной таблицы и 10 очков в активе.