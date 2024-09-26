Крицюк объяснил переход в «Тюмень»

«Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали. В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», - приводит слова Крицюка «Спорт-Экспресс».