Крицюк объяснил переход в «Тюмень»

Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал свой переход в «Тюмень» в летнее трансферное окно.
«Изначально были варианты в Португалии, но не срослось. Остальные опции с зарубежными клубами тоже отпали. В середине июля на меня вышел агент с предложениями из России и стран СНГ. В итоге принял оффер «Тюмени», - приводит слова Крицюка «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Станислав провел четыре поединка за тюменскую команду и пропустил шесть голов. После 11 туров Мелбет-Первой лиги «Тюмень» набрала пять баллов и занимает последнее место в турнирной таблице.
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