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Мелбет-Первая лига

Григорий Иванов – о Юсупове: «Уралу» нужен был «дядька»

25 Сентября 2024 • 18:21 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об Артуре Юсупове. Опытный российский хавбек этой осенью присоединился к уральскому коллективу, покинув клуб РПЛ, «Химки».

«Довольны, конечно, что он с нами. Артур – опытный футболист, его знают наши тренеры, Шатов вместе с ним играл. Нам нужен такой «дядька», - рассказывает Иванов для «Советского спорта».

Напомним, что четыре своих последних года карьеры Юсупов провёл в «Сочи», клубе РПЛ.

«Урал» идёт на втором месте в Мелбет-Первой лиге, отставая от первой строчки всего лишь на два балла. Этот сезон клуб проводит во втором по силе дивизионе России впервые за 11 лет.

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