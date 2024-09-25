Григорий Иванов – о Юсупове: «Уралу» нужен был «дядька»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об Артуре Юсупове. Опытный российский хавбек этой осенью присоединился к уральскому коллективу, покинув клуб РПЛ, «Химки».

«Довольны, конечно, что он с нами. Артур – опытный футболист, его знают наши тренеры, Шатов вместе с ним играл. Нам нужен такой «дядька», - рассказывает Иванов для «Советского спорта».

Напомним, что четыре своих последних года карьеры Юсупов провёл в «Сочи», клубе РПЛ.

«Урал» идёт на втором месте в Мелбет-Первой лиге, отставая от первой строчки всего лишь на два балла. Этот сезон клуб проводит во втором по силе дивизионе России впервые за 11 лет.