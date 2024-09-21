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Мелбет-Первая лига

«Балтика» с «Арсеналом» обошлись без голов

21 Сентября 2024 • 23:13 Комментировать
Балтика
0:0
Арсенал Тула
окончен

11-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем между «Балтикой» и «Арсеналом». Основные моменты возникали в начале таймов.

У гостей Сергей Ткачёв получил мяч на левом краю штрафной, пробил в дальний угол, и мяч полетел рядом со стойкой. После корнера от Ткачёва Данил Липовой головой пробивал по воротам соперника - мяч просвистел рядом с левой штангой.

После перерыва Липовой получил мяч и нанес удар по воротам соперника, но голкипер в броске выручил. У «Балтики» Хызыр Аппаев отдал передачу на Сергея Пряхина, который из-под защитника наносил удар по воротам соперника - мяч в итоге рядом со штангой покинул пределы поля.

«Арсенал» остается лидером с запасом в два очка  от ближайших конкурентов. «Балтика» делит четвертое место.

Протокол игры  
Балтика0:0Арсенал Тула
Бориско МаксимВаратынов СергейГассама НатанИсаенко ОлегАндраде КевинАппаев Хызыр 60' (Мохаммад Амир ( 60') Мендель Андрей 76' (Титков Николай ( 76') Саусь ВладиславПряхин Сергей  65'Лисакович Виталий 60' (Эльдарушев Абу-Саид ( 60') Никишин Кирилл 46' (Петров Илья ( 46')
Запасные: Свинов ИльяГлушков Никита АндреевичКовалёв ЮрийМаляров КириллКалачёв ИльяТерентьев ДенисФернандес Алекс IIСтефанович Илья
Левашов МихаилБердников АлексейСеменчук ДавидВолков ЗахарЦараев АланЛиповой ДанилЛёвин ВладиславТкачёв Сергей 69' (Жилкин Григорий ( 69') Кайнов МаксимПопов Артём  28'Одейинка Малик 64' (Турищев Максим ( 64')
Запасные: Раздорских НикитаШевченко ЕвгенийКоротков Александр АлександровичПеченкин НикитаКашинцев ТимофейДмитриев ОлегАзявин ИльяСугробов Владимир
21 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Арсенал Тула

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