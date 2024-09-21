«Балтика» с «Арсеналом» обошлись без голов

11-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем между «Балтикой» и «Арсеналом». Основные моменты возникали в начале таймов.

У гостей Сергей Ткачёв получил мяч на левом краю штрафной, пробил в дальний угол, и мяч полетел рядом со стойкой. После корнера от Ткачёва Данил Липовой головой пробивал по воротам соперника - мяч просвистел рядом с левой штангой.

После перерыва Липовой получил мяч и нанес удар по воротам соперника, но голкипер в броске выручил. У «Балтики» Хызыр Аппаев отдал передачу на Сергея Пряхина, который из-под защитника наносил удар по воротам соперника - мяч в итоге рядом со штангой покинул пределы поля.

«Арсенал» остается лидером с запасом в два очка от ближайших конкурентов. «Балтика» делит четвертое место.