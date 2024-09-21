«Балтика» с «Арсеналом» обошлись без голов

11-й тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем между «Балтикой» и «Арсеналом». Основные моменты возникали в начале таймов.
У гостей Сергей Ткачёв получил мяч на левом краю штрафной, пробил в дальний угол, и мяч полетел рядом со стойкой. После корнера от Ткачёва Данил Липовой головой пробивал по воротам соперника - мяч просвистел рядом с левой штангой.
После перерыва Липовой получил мяч и нанес удар по воротам соперника, но голкипер в броске выручил. У «Балтики» Хызыр Аппаев отдал передачу на Сергея Пряхина, который из-под защитника наносил удар по воротам соперника - мяч в итоге рядом со штангой покинул пределы поля.
«Арсенал» остается лидером с запасом в два очка от ближайших конкурентов. «Балтика» делит четвертое место.
Протокол игры
Бориско Максим•Варатынов Сергей•Гассама Натан•Исаенко Олег•Андраде Кевин•Аппаев Хызыр60' (Мохаммад Амир (60') •Мендель Андрей76' (Титков Николай (76') •Саусь Владислав•Пряхин Сергей• 65'Лисакович Виталий60' (Эльдарушев Абу-Саид (60') •Никишин Кирилл46' (Петров Илья (46')
Левашов Михаил•Бердников Алексей•Семенчук Давид•Волков Захар•Цараев Алан•Липовой Данил•Лёвин Владислав•Ткачёв Сергей69' (Жилкин Григорий (69') •Кайнов Максим•Попов Артём• 28'Одейинка Малик64' (Турищев Максим (64')
21 сентября.
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