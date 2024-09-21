«Нефтехимик» не смог забить «Алании»

Давно не побеждавшее «Нефтехимик» с «Аланией» пытались набрать важные очки в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги.
Султан Джамилов на первых минутах влетел в чужую штрафную с правого края, накрутил защитника и покатил мяч низом мимо голкипера, но не попал в дальний угол. Ульямс Чимези не лучшим образом пробил, но мяч летел в самый угол, и кипер с трудом выручил.
Гости регулярно разыгрывали удар от ворот и могли пропустить после обрезки, но Максим Петров и Кирилл Морозов по очереди не смогли открыть счет - блокировали защитники. Данила Емелльянов едва не открыл счет в быстрой атаки, но удар с 15 метров в ближний угол отразил кипер.
0:0, «Нефтехимик» делит 11-е место, соперник третий с конца.
Протокол игры
Голубев Андрей•Ситдиков Марат•Кахидзе Александр•Толстопятов Николай•Шоркин Максим•Петров Максим Вячеславович•Першин Матвей79' (Голыбин Ренат (79') •Емельянов Данила•Джамилов Султан46' (Магомедов Рашид (46') •Денисов Роман46' (Шильцов Константин (46') •Морозов Кирилл
Солдатенко Ростислав•Засеев Азамат70' (Макаров Сергей (70') •Москаленчик Илья•Татаев Алексей• 90'Плиев Константин• 90'Бутаев Аллон•Хугаев Алан•Тобоев Таймураз56' (Чочиев Алан (56') •Чимези Ульямс•Нафиков Виктор78' (Хадарцев Батраз (78') •Тарба Заур 53'56' (Гаглоев Тарас (56')
21 сентября.
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