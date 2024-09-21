«Нефтехимик» не смог забить «Алании»

Давно не побеждавшее «Нефтехимик» с «Аланией» пытались набрать важные очки в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги.

Султан Джамилов на первых минутах влетел в чужую штрафную с правого края, накрутил защитника и покатил мяч низом мимо голкипера, но не попал в дальний угол. Ульямс Чимези не лучшим образом пробил, но мяч летел в самый угол, и кипер с трудом выручил.

Гости регулярно разыгрывали удар от ворот и могли пропустить после обрезки, но Максим Петров и Кирилл Морозов по очереди не смогли открыть счет - блокировали защитники. Данила Емелльянов едва не открыл счет в быстрой атаки, но удар с 15 метров в ближний угол отразил кипер.

0:0, «Нефтехимик» делит 11-е место, соперник третий с конца.