«Урал» разобрался с «КАМАЗом» и почти догнал лидера

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Урала». Алексей Ионов неожиданно убегал один на один с кипером, но тот был на мгновение быстрее и выбил мяч. Андрей Егорычев головой завершал красивую атаку гостей - с трудом парировано. На 23-й минуте Егорычев подобрал мяч у ворот соперника, эффектно обыграл защитника и поразил ближний угол - 0:1. Вскоре Мартин Секулич вовремя и зряче прострелил на Ионова, который не промахнулся - 0:2.

Первый момент хозяев только на 68-й минуте, Давид Караев оказался сам перед воротами и промахнулся. Давид Хубаев атаковал со средней дистанции - штанга. Дмитрий Тананеев головой забил после подачи корнера. Но гол отменен, весьма спорное решение.

«Урал» вышел на второе место и уступает «Арсеналу» всего одно очко, соперник расположился над зоной вылета.