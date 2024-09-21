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Мелбет-Первая лига

«Урал» разобрался с «КАМАЗом» и почти догнал лидера

21 Сентября 2024 • 19:29 Комментировать
КАМАЗ
0:2
Урал
окончен

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Урала». Алексей Ионов неожиданно убегал один на один с кипером, но тот был на мгновение быстрее и выбил мяч. Андрей Егорычев головой завершал красивую атаку гостей - с трудом парировано. На 23-й минуте Егорычев подобрал мяч у ворот соперника, эффектно обыграл защитника и поразил ближний угол - 0:1. Вскоре Мартин Секулич вовремя и зряче прострелил на Ионова, который не промахнулся - 0:2.

Первый момент хозяев только на 68-й минуте, Давид Караев оказался сам перед воротами и промахнулся. Давид Хубаев атаковал со средней дистанции - штанга. Дмитрий Тананеев головой забил после подачи корнера. Но гол отменен, весьма спорное решение.

«Урал» вышел на второе место и уступает «Арсеналу» всего одно очко, соперник расположился над зоной вылета.

Протокол игры  
КАМАЗ0:2Урал
  24'Егорычев Андрей (0:1)
  33'Ионов Алексей (0:2)
Анисимов АртурПочивалин Валерий 77' (Кириллов Юрий ( 77') Тананеев ДмитрийГюрджан Артём 46' (Хубаев Давид ( 46') Стародуб Дмитрий 46' (Абдуллаев Сурхайхан ( 46') Козлов ИванДерюгин Александр 46' (Суханов Артём Романович ( 46') Горелов ПавелМельников НикитаАпеков Руслан 46' (Абрамов Артём ( 46') Караев Давид
Запасные: Nikita PlatonЗащепкин РоманАюкин РусланМаругин ДаниилЛаук МаксимАсылов ИльясКупцов Илья
Мамин АлексейБардачёв МатвейБевеев МингиянБегич СильвиеГогличидзе ЛеоСунгатулин Фаниль 78' (Железнов Юрий ( 78') Мишкич Даниел  40'Егорычев АндрейЭрик БикфалвиИонов Алексей 78' (Чудин Иван ( 78') Секулич Мартин
Запасные: Мосин ЕгорПорохов ИльяАрапов ДмитрийВоронов МаксимФилипенко ЕгорМаргасов ТимофейМамин АртёмМорозов НикитаАюпов ТимурЮсупов Артур
21 сентября.
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Камаз Урал

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