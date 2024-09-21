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Мелбет-Первая лига

«Сокол» с «Сочи» не смогли вырвать победу

21 Сентября 2024 • 17:29 Комментировать
Сокол
1:1
Сочи

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал «Сочи». После ошибки защитника на ровном месте Артём Максименко рванул к рамке и пробил параллельно воротам. А вот после перерыва пошла жара. Роман Юзепчук чудом получил мяч на дальней штанге, но защитники бросились под удар. Прострел Ивана Чурикова, голкипер перехватил мяч, но отбил его на Максименко, который не попал в пустую часть ворот. Первый момент у «Сочи» и сразу гол - с угла поля Никита Бурмистров сыграл на Марсело Алвеса, который аккуратно головой поразил левый нижний угол ворот - 0:1. Владимир Писаревский едва не отличился, мяч чудом разминулся со штангой. Корнер у других ворот, и Владислав Самко без помех головой пробил в девятку - 1:1. Прострел Максименко замыкал Самко и не попал в створ с нескольких метров. У гостей Илья Сафронов пробил в перекладину, а спустя две минуты за фол последней надежды был удален с поля.

Боевая ничья 1:1, «Сокол» и «Сочи» продолжают рядом идти в середине таблицы.

Протокол игры  
Сокол1:1Сочи
  62'Марсело Алвеш (0:1)
(1:1) Самко Владислав68'  
Косаревский ПётрЧуриков ИванИванов Дмитрий IIIМолодцов Артём  42' 65' (Капленко Никита ( 65') Забелин ПавелЮзепчук Роман 90' (Саадуев Шамиль ( 90') Полубояринов Данил 90' (Бабаев Владлен ( 90') Чобанов РусланСасин Дмитрий 76' (Карпицкий Егор ( 76') Самко ВладиславМаксименко Артём 76' (Шпитальный Владислав ( 76')
Запасные: Мокшин ИванСиняк АнтонКрайков ТимурДудиев АсланГуз АлександрЕрмолин Роман
Дёгтев АлександрСуслов Кирилл 57' (Бурмистров Никита ( 57'  90') Кожемякин ОлегЗаика КириллМарсело Алвеш  78'Крамарич МартинКравцов КириллНачо СааведраНикитин Кирилл 57' (Маслов Павел ( 57') Писарский ВладимирШушеначев Артур
Запасные: Барт РусланЛазарев ВладиславКарабашев НикитаМакаров АнатолийМакарчук АртёмМагаль РусланЗаболотный НиколайШагиахметов РусланСафронов Илья  85'Литвинов Вячеслав
21 сентября.
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Сокол Сочи

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Ставка и прогноз на матч Сокол – Сочи Мелбет-Первой лиги – 21 сентября 2024
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