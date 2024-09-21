«Сокол» с «Сочи» не смогли вырвать победу

В 11-м туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» принимал «Сочи». После ошибки защитника на ровном месте Артём Максименко рванул к рамке и пробил параллельно воротам. А вот после перерыва пошла жара. Роман Юзепчук чудом получил мяч на дальней штанге, но защитники бросились под удар. Прострел Ивана Чурикова, голкипер перехватил мяч, но отбил его на Максименко, который не попал в пустую часть ворот. Первый момент у «Сочи» и сразу гол - с угла поля Никита Бурмистров сыграл на Марсело Алвеса, который аккуратно головой поразил левый нижний угол ворот - 0:1. Владимир Писаревский едва не отличился, мяч чудом разминулся со штангой. Корнер у других ворот, и Владислав Самко без помех головой пробил в девятку - 1:1. Прострел Максименко замыкал Самко и не попал в створ с нескольких метров. У гостей Илья Сафронов пробил в перекладину, а спустя две минуты за фол последней надежды был удален с поля.

Боевая ничья 1:1, «Сокол» и «Сочи» продолжают рядом идти в середине таблицы.