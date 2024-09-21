«Шинник» с «Торпедо» не смогли определить сильнейшего

«Шинник» с «Торпедо» сыграли в 11-м туре Мелбет-Первой лиги. Команды на ходу и давно никому не проигрывали. На 19-й минуте после прострела справа опасный удар Ираклия Манелова с десяти метров принял на себя защитник. На 33-й минуте Артём Малахов слева получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил в дальний угол, голкипер в прыжке мяч достать не смог - 1:0. В середине второго тайма Игорь Горбунов справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю крестовину. В следующей атаке Александр Чупаёв слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил в дальний угол - 1:1.

«Торпедо» не смогло выйти на первое место и проигрывает одно очко лидеру. Соперник в двух очках над зоной вылета.