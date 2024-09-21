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Мелбет-Первая лига

«Шинник» с «Торпедо» не смогли определить сильнейшего

21 Сентября 2024 • 17:21 Комментировать
Шинник
1:1
Торпедо Москва

«Шинник» с «Торпедо» сыграли в 11-м туре Мелбет-Первой лиги. Команды на ходу и давно никому не проигрывали. На 19-й минуте после прострела справа опасный удар Ираклия Манелова с десяти метров принял на себя защитник. На 33-й минуте Артём Малахов слева получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил в дальний угол, голкипер в прыжке мяч достать не смог - 1:0. В середине второго тайма Игорь Горбунов справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю крестовину. В следующей атаке Александр Чупаёв слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил в дальний угол - 1:1.

«Торпедо» не смогло выйти на первое место и проигрывает одно очко лидеру. Соперник в двух очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Шинник1:1Торпедо Москва
(1:0) Малахов Артём33'  
  64'Чупаёв Александр (1:1)
Айдаров СергейКосогоров АртемийЗагре Бен АзизЧёрный АртурДжон ДжонатанАлейников ВасилийЗинков Вячеслав 69' (Куль Руслан ( 69') Сухомлинов Данила 80' (Синицын Егор ( 80') Малахов Артём  66' 80' (Султонов Мухаммад ( 80') Самойлов Дмитрий 69' (Скворцов Лев ( 69') Фёдоров Захар 63' (Жамалетдинов Тимур ( 63')
Запасные: Гбамбле НенеВамбольт ДенисКузьминых НиколайКалинин ГлебФофана СулейманШакуро ПавелЯкушевич Глеб
Бабурин ЕгорРоганович БоянБородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорШевченко ГлебЧурич МариоНетфуллин РавильСоколов Артём 46' (Корян Аршак ( 46') Манелов Ираклий 65' (Галкин Владислав ( 65') Горбунов Игорь 65' (Червяков Руслан ( 65') Максимов Максим 46' (Чупаёв Александр ( 46')
Запасные: Шитов ВиталийВолков МихаилБайтуков РусланИваньков Александр IIКоледин ЮрийКостин АндрейОрехов АлександрНасыров Исламжан
21 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Актуальная ставка и прогноз на матч Шинник – Торпедо Мелбет-Первой лиги – 21 сентября 2024
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