«Шинник» с «Торпедо» не смогли определить сильнейшего

«Шинник» с «Торпедо» сыграли в 11-м туре Мелбет-Первой лиги. Команды на ходу и давно никому не проигрывали. На 19-й минуте после прострела справа опасный удар Ираклия Манелова с десяти метров принял на себя защитник. На 33-й минуте Артём Малахов слева получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и с 15 метров пробил в дальний угол, голкипер в прыжке мяч достать не смог - 1:0. В середине второго тайма Игорь Горбунов справа с линии штрафной площади пробил в дальнюю крестовину. В следующей атаке Александр Чупаёв слева убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и с 15 метров низом пробил в дальний угол - 1:1.
«Торпедо» не смогло выйти на первое место и проигрывает одно очко лидеру. Соперник в двух очках над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Малахов Артём33'
|64'Чупаёв Александр (1:1)
Айдаров Сергей•Косогоров Артемий•Загре Бен Азиз•Чёрный Артур•Джон Джонатан•Алейников Василий•Зинков Вячеслав69' (Куль Руслан (69') •Сухомлинов Данила80' (Синицын Егор (80') •Малахов Артём 66'80' (Султонов Мухаммад (80') •Самойлов Дмитрий69' (Скворцов Лев (69') •Фёдоров Захар63' (Жамалетдинов Тимур (63')
Бабурин Егор•Роганович Боян•Бородин Сергей Алексеевич•Данилкин Егор•Шевченко Глеб•Чурич Марио•Нетфуллин Равиль•Соколов Артём46' (Корян Аршак (46') •Манелов Ираклий65' (Галкин Владислав (65') •Горбунов Игорь65' (Червяков Руслан (65') •Максимов Максим46' (Чупаёв Александр (46')
21 сентября.
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