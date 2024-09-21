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Мелбет-Первая лига

«Родина» добыла волевую победу в матче с «Тюменью»

21 Сентября 2024 • 13:31 Комментировать
Тюмень
1:2
Родина Москва
окончен

В очередном матче 11-го тура «Тюмень» играла против «Родины». На 21-й минуте аутсайдеры получили право на пенальти после попадания мяча в руку защитника. Артём Кулишев увидел, что голкипер заваливается левее и пробил в другую часть ворот, первый домашний гол «Тюмени» в сезоне и 1:0.

Сразу после перерыва Йорди Рейна с левого края штрафной поразил дальний угол ворот - 1:1.  Астемр Гордюшенко исполнял на технику и направил мяч в сантиметрах от штанги. На 74-й минуте Артёму Концевому не помешали расстрелять ворота и принести победу «Родине» (1:2).

Столичная команда с 17 очками делит четвертое место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Тюмень1:2Родина Москва
(1:0) Кулишев Артём22'  
  49'Рейна Йорди (1:1)
  74'Концевой Артём Александрович (1:2)
Гошев ЕвгенийБем АлександрСухорученко МихаилШавлохов Давид  51'Храмцов МаксимКоротаев Александр 46' (Савинов Андрей ( 46') Клёнкин Данил 80' (Петров Михаил ( 80') Кулишев Артём 79' (Талалай Денис ( 79') Марьянов Андрей 63' (Ткачук Денис ( 63') Кенфак ОливьеКарпов Данил 73' (Купцов Дмитрий ( 73')
Запасные: Крицюк СтаниславПоройков СтаниславВоропаев АртёмКалугин НикитаМокаев ИсламКосарев КириллПетухов Илья
Корякин АлександрРядно Михаил 69' (Кочиев Хетаг ( 69') Мещанинов АртёмКрижан Митча 69' (Шадринцев Дмитрий ( 69') Концевой Артём Александрович 77' (Бурлаков Матвей ( 77') Кожедуб Святослав 77' (Данилин Максим Алексеевич ( 77') Гордюшенко Астемир  69'Рейна ЙордиКане МамадуМусаев ЛеонЮшин Александр 69' (Мальцев Руслан ( 69')
Запасные: Антонов Илья IКлещенко АлександрСангаре ДэвидСокол Артём
21 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Родина Москва

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Актуальная ставка и прогноз на матч Тюмень – Родина Мелбет-Первой лиги – 21 сентября 2024
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