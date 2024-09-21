«Родина» добыла волевую победу в матче с «Тюменью»

В очередном матче 11-го тура «Тюмень» играла против «Родины». На 21-й минуте аутсайдеры получили право на пенальти после попадания мяча в руку защитника. Артём Кулишев увидел, что голкипер заваливается левее и пробил в другую часть ворот, первый домашний гол «Тюмени» в сезоне и 1:0.

Сразу после перерыва Йорди Рейна с левого края штрафной поразил дальний угол ворот - 1:1. Астемр Гордюшенко исполнял на технику и направил мяч в сантиметрах от штанги. На 74-й минуте Артёму Концевому не помешали расстрелять ворота и принести победу «Родине» (1:2).

Столичная команда с 17 очками делит четвертое место, соперник замыкает таблицу.