«Родина» добыла волевую победу в матче с «Тюменью»

В очередном матче 11-го тура «Тюмень» играла против «Родины». На 21-й минуте аутсайдеры получили право на пенальти после попадания мяча в руку защитника. Артём Кулишев увидел, что голкипер заваливается левее и пробил в другую часть ворот, первый домашний гол «Тюмени» в сезоне и 1:0.
Сразу после перерыва Йорди Рейна с левого края штрафной поразил дальний угол ворот - 1:1. Астемр Гордюшенко исполнял на технику и направил мяч в сантиметрах от штанги. На 74-й минуте Артёму Концевому не помешали расстрелять ворота и принести победу «Родине» (1:2).
Столичная команда с 17 очками делит четвертое место, соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Кулишев Артём22'
|49'Рейна Йорди (1:1)
|74'Концевой Артём Александрович (1:2)
Гошев Евгений•Бем Александр•Сухорученко Михаил•Шавлохов Давид• 51'Храмцов Максим•Коротаев Александр46' (Савинов Андрей (46') •Клёнкин Данил80' (Петров Михаил (80') •Кулишев Артём79' (Талалай Денис (79') •Марьянов Андрей63' (Ткачук Денис (63') •Кенфак Оливье•Карпов Данил73' (Купцов Дмитрий (73')
Корякин Александр•Рядно Михаил69' (Кочиев Хетаг (69') •Мещанинов Артём•Крижан Митча69' (Шадринцев Дмитрий (69') •Концевой Артём Александрович77' (Бурлаков Матвей (77') •Кожедуб Святослав77' (Данилин Максим Алексеевич (77') •Гордюшенко Астемир• 69'Рейна Йорди•Кане Мамаду•Мусаев Леон•Юшин Александр69' (Мальцев Руслан (69')
21 сентября.
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