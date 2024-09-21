«Енисей» упустил победу над «СКА-Хабаровском» из-за ошибки голкипера

В первом на сегодня матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «СКА-Хабаровск». Уже на 16-й минуте Тимофей Шипунов справа ворвался в штрафную и отыграл на Александра Ломакина, у которого не получился удар, но Максим Савельев метров с семи был точен - 1:0. В ответ Артём Симонян справа навесил к линии вратарской, и Альбек Гонгапшев головой вколотил мяч в сетку - 1:1. При этом почему-то в статистику внесли Георгия Гонгадзе, который находился рядом.

После перерыва Александр Масловский слева наносил подготовленный удар, и кипер среагировал. Савельев был близок к дублю, но удар головой под перекладину с трудом парирован. Шарль не смог попасть в ближний угол ворот с левого края штрафной. А на 68-й минуте хозяева, казалось, вырвали победу - Ломакин ворвался в штрафную площадь с левого фланга, ушёл от Быкова и отлично пробил под левую штангу - 2:1. Последнее слово было за дальневосточниками - на 90-й минуте голкипер «Енисея» в падении пытался избежать углового, но выбил мяч на соперника, а Никита Першин вывел на пустые ворота Артёма Быкова - 2:2.

«Енисей» вышел на 11-е место в таблице, соперник идет следом.