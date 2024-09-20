«Черноморец» вырвал победу в матче с конкурентами из «Ротора»

Давно не знающие горечи поражений «Ротор» и «Черноморец» оспаривали право догнать «Чайку» на четвёртом месте в Мелбет-Первой лиге. Игра получилась богатой на моменты. Егор Иванов справа прорвался к воротам и пробил в дальний угол низом, вратарь ногами смог поставить блок мячу. Владислав Морозов в штрафной площади пяткой сделал пас на Никиту Плотникова, чей удар с 15 метров в правый угол кипер в прыжке сумел отразить. На 38-й минуте Иванов слева со штрафного сделал заброс к дальней штанге, где Виталий Стежко головой направил мяч в ближний угол ворот - 0:1. Михаил Мальцев справа с 17 метров пробил в дальний угол, и голкипер в отличном прыжке сумел отвести угрозу от ворот. На 45-й минуте Максим Швецов справа сделал пас на Алексея Шумских, который навесил на Андрея Семёнова, а тот Андрей головой переправил мяч в ближний угол ворот - 1:1.

На 60-й минуте Владислав Тюрин слева прострелил на Михаила Агеева, чей удар в упор парировал вратарь. Даниил Гурченко слева прорвался к воротам, где кипер сумел отразить удар в упор. На 82-й минуте Селестино Эрнандес слева выдал отличный пас к штрафной площади на Мераби Уридию, который вышел один на один с голкипером и реализовал момент - 1:2.

«Черноморец» делит с «Чайкой» четвертое место, соперник - восьмое.