«Чайка» в меньшинстве переиграла «Уфу»

11-й тур Мелбет-Первой лиги открывали «Уфа» и «Чайка».

На шестой минуте Никита Маляров забил бывшей команде выстрелом со штрафного метров с 30, голкипер не среагировал - 0:1. Владислав Руденко мог сразу снимать все вопросы ударом в центре штрафной, но толком не попал по мячу, да и вне игры. У хозяев отличный момент у Вадима Карпова, который прорвался к штрафной и пробил мимо вратаря, но защитник успел остановить мяч. «Чайка» с 45-й минуты играла вдесятером, так как Александр Нестеров фолом сорвал потенциальный выход один на один с вратарем.

В оставшееся время моментов было меньше. Лучший шанс имел Владислав Адаев после навеса на дальнюю штангу, ему не мешали, но мяч пролетел рядом с каркасом.

«Чайка» с 17 очками ворвалась в четверку, соперник имеет 9 баллов и находится в зоне вылета.