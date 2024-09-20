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Мелбет-Первая лига

«Чайка» в меньшинстве переиграла «Уфу»

20 Сентября 2024 • 18:00 Комментировать
Уфа
0:1
Чайка
окончен

11-й тур Мелбет-Первой лиги открывали «Уфа» и «Чайка».

На шестой минуте Никита Маляров забил бывшей команде выстрелом со штрафного метров с 30, голкипер не среагировал - 0:1. Владислав Руденко мог сразу снимать все вопросы ударом в центре штрафной, но толком не попал по мячу, да и вне игры. У хозяев отличный момент у Вадима Карпова, который прорвался к штрафной и пробил мимо вратаря, но защитник успел остановить мяч. «Чайка» с 45-й минуты играла вдесятером, так как Александр Нестеров фолом сорвал потенциальный выход один на один с вратарем.

В оставшееся время моментов было меньше. Лучший шанс имел Владислав Адаев после навеса на дальнюю штангу, ему не мешали, но мяч пролетел рядом с каркасом.

«Чайка» с 17 очками ворвалась в четверку, соперник имеет 9 баллов и находится в зоне вылета.

Протокол игры  
Уфа0:1Чайка
  6'Маляров Никита (0:1)
Баклов ОлегКутин Денис  27'Теняев Александр 66' (Мацхарашвили Никита ( 66') Карпов ВадимПерченок АлександрГуренко АртёмАнисимов Андрей  36' 46' (Ложкин Владислав ( 46') Бочеров Валерий  71' 74' (Исаев Шамиль ( 74') Адаев ВладиславМуллин Камиль 73' (Пасевич Роман ( 73') Агеян Мигран
Запасные: Корнюшин ДаниилЗахаров ГлебГыстаров РасулГараев ВикторШаваев АлиханОзманов ДавидЧернов АлексейСтоцкий Дмитрий
Штепа Михаил  87'Евдокимов АндрейНестеров Александр  45'Кармаев НикитаМаляров Никита  44'Бамматгереев Муслим 46' (Ибрагимов Камиль ( 46') Янов Данила 80' (Черняков Даниил ( 80') Зарыпбеков ЭльдиярНиколаев ОлегРуденко Владислав 74' (Ивашин Андрей ( 74') Хохлачёв Александр  90'
Запасные: Левин МаксимКотов ДмитрийУжгин МатвейКозаченко ОлегПелих ДанилХоданович АндрейАрбузов Ярослав
20 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Чайка

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15:29
Бесплатная ставка и прогноз на матч Уфа – Чайка Мелбет-Первой лиги – 20 сентября 2024
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