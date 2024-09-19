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Мелбет-Первая лига

Юсупов провёл первую тренировку в «Урале» сразу после подписания контракта

19 Сентября 2024 • 16:06 Комментировать

Новичок екатеринбургского «Урала» Артур Юсупов уже сегодня, 19 сентября провёл свою первую тренировку в новом клубе. Кадрами с неё делится пресс-служба «шмелей» в соцсетях.

Напомним, что Юсупов стал игроком «Урала» после своего быстрого ухода из «Химок» этой осенью. К клубу Мелбет-Первой лиги 35-летний полузащитник присоединился в статусе свободного агента.

«Урал» с недавно стартовавшего футбольного сезона вновь играет во втором по силе дивизионе России. Сейчас в турнирной таблице уральский клуб занимает третье место с 18 баллами в копилке. Отставание от первого места – четыре балла, а от второго – два.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Артур Юсупов
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