Юсупов провёл первую тренировку в «Урале» сразу после подписания контракта

Новичок екатеринбургского «Урала» Артур Юсупов уже сегодня, 19 сентября провёл свою первую тренировку в новом клубе. Кадрами с неё делится пресс-служба «шмелей» в соцсетях.

Напомним, что Юсупов стал игроком «Урала» после своего быстрого ухода из «Химок» этой осенью. К клубу Мелбет-Первой лиги 35-летний полузащитник присоединился в статусе свободного агента.

«Урал» с недавно стартовавшего футбольного сезона вновь играет во втором по силе дивизионе России. Сейчас в турнирной таблице уральский клуб занимает третье место с 18 баллами в копилке. Отставание от первого места – четыре балла, а от второго – два.