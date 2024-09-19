Хавбек Артур Юсупов продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге. Новым местом работы 35-летнего российского полузащитника стал екатеринбургский «Урал», об этом рапортует пресс-служба клуба. Сроки трудового соглашения между сторонами не разглашаются.

Напомним, что предыдущим местом работы опытного футболиста были подмосковные «Химки». В этом сезоне он не сыграл ни одного поединка за представителя Премьер-лиги. Сообщалось, что Юсупов покинул команду из-за конфликта с главным тренером.

После десяти туров Мелбет-Первой лиги «Урал» набрал 18 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.