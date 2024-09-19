Кононов назвал задачу «Торпедо» в этом сезоне

Наставник московского «Торпедо» Олег Кононов поведал о задаче «автозаводцев» в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги.
«У нас задача - выигрывать каждую игру. Мы на это все настроены. А планы будем строить после того, как выполним», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
После десяти туров первого дивизиона московская команда набрала 20 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Кононова отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка. В следующем туре «Торпедо» на выезде встретится с ярославским «Шинником». Поединок пройдет в субботу, 21 сентября.
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