Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Кононов назвал задачу «Торпедо» в этом сезоне

19 Сентября 2024 • 08:34 Комментировать

Наставник московского «Торпедо» Олег Кононов поведал о задаче «автозаводцев» в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги.

«У нас задача - выигрывать каждую игру. Мы на это все настроены. А планы будем строить после того, как выполним», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После десяти туров первого дивизиона московская команда набрала 20 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Кононова отстают от лидирующего «Арсенала» на два очка. В следующем туре «Торпедо» на выезде встретится с ярославским «Шинником». Поединок пройдет в субботу, 21 сентября.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Олег Кононов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная России может сыграть с 11-й командой рейтинга ФИФА Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» «Спартак» принял решение по Максименко Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
08:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кононов назвал задачу «Торпедо» в этом сезоне
18 Сентября
12:21 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» объявил об отставке Рыжикова официально
09:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ерохин прокомментировал победу «Зенита»
08:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев ответил на вопрос о назначении в «Урал»
17 Сентября
20:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лисакович: Сейчас многие команды претендуют на выход в РПЛ
19:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гогниев вернул в состав «Алании» одного из авторитетов клуба
18:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Канчельскис пожелал удачи Гогниеву
15:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Урала» рассказал, какого игрока хотел бы видеть в клубе
10:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» назначила нового главного тренера официально
16 Сентября
21:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» одолело «Балтику» в битве за второе место
19:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» остался лидером, одолев конкурентов из «Урала» 1
12:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «Меньше контроля мяча, потому что очки нужны»
15 Сентября
19:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Чайка» не удержала победу в матче с «Шинником»
17:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» прервал безвыигрышную серию в матче с аутсайдером
16:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» выбрался из зоны вылета, одолев «Нефтехимик»
16:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Райкаард не будет работать в Медиалиге
14 Сентября
21:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» не удалось вскрыть оборону «Ротора»
20:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» одержал волевую победу в матче с «Енисеем»
18:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол на 12-й секунде позволил «КАМАЗу» одолеть «Аланию»
10:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет с «Нефтехимиком»
12 Сентября
22:17 · Россия. Премьер-лига
Бывший форвард «Рубина» Лисакович перешёл в «Балтику»
21:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сможет досрочно вернуть Маслова из «Сочи»
21:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из «Сочи» официально
21:05 · Россия. Премьер-лига
Гуарирапа перешёл в ЦСКА — источник слухи
20:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил об уходе двух футболистов официально
Все новости
Рекомендуем