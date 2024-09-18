Бывший вратарь казанского «Рубина», а ныне футбольный специалист Сергей Рыжиков покинул пост главного тренера саратовского «Сокола». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Также сообщается, что команду покидают его помощники: старший тренер Евгений Княжев, тренер вратарей Руслан Желтоноженко и тренер-аналитик Дмитрий Попов.

Напомним, что Рыжиков занял пост главного тренера саратовского коллектива в июле. После 21 сыгранного поединка «Сокол» занимает третью позицию в Группе 4 Дивизиона «Б» Второй лиги.