Ерохин прокомментировал победу «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Александр Ерохин поделился мыслями о победном поединке с казанским «Рубином» в рамках группового этапа Кубка России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:0.

«Игра непросто складывалась, особенно первые 15–20 минут. Потом мы прибавили в темпе. Во втором тайме в целом лучше играли. Поэтому результат закономерный. Могли больше забивать», - высказался Ерохин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Петербургский клуб набрал десять баллов. После четырех поединков подопечные Сергея Семака занимают первое место в своей группе. «Рубин» (6) находится на второй строчке.