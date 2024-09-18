Евсеев ответил на вопрос о назначении в «Урал»

Бывший игрок московского «Локомотива», а ныне футбольный тренер Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможной работе в «Урале». Специалист был замечен на матче екатеринбургского клуба против тульского «Арсенала» в Мелбет-Первой лиге.

«Интересно в разрезе «Урала»? А вы что на футболе делаете? Смотрите? Ну вот и я смотрю. Я на многих играх в Москве и Подмосковье бываю», - передает слова наставника Metaratings.ru.

В настоящий момент пост рулевого «Урала» занимает Евгений Аверьянов. Команда занимает третье место после 18 проведенных туров. В следующем поединке «Уралу» будет противостоять «КАМАЗ». Встреча состоится 21 сентября.