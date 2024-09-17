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Мелбет-Первая лига

Лисакович: Сейчас многие команды претендуют на выход в РПЛ

17 Сентября 2024 • 20:49 Комментировать
Балтика
...
Арсенал Тула
21.09 21:15

Форвард «Балтики» Виталий Лисакович поделился комментарием о борьбе за выход в РПЛ.

«В этом году много команд претендует, чтобы выйти в РПЛ. В Первой лиге до последнего тура будет борьба за выход в РПЛ», — приводит слова Лисаковича портал «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «Балтика» провела десять матчей, в которых набрала 16 зачетных баллов. Такое количество очков позволяет команде Андрея Талалаева находиться на четвертом месте в турнирной таблице.

Отставание калининградского коллектива от второй позиции, которая дает прямую путевку в РПЛ, составляет четыре очка.   

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Виталий Лисакович

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