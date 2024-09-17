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Гогниев вернул в состав «Алании» одного из авторитетов клуба

17 Сентября 2024 • 19:34 Комментировать

Новый тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев вернул в состав клуба ранее отстранённого от тренировок с основой игрока.

Как сообщает Legalbet, речь идёт про одного из самых опытных игроков клуба Ибрагима Цаллагова, уроженца Владикавказа. 9 сентября сообщалось, что Цаллагова отправили в дубль, притом сыграть он успел в восьми матчах Мелбет-Первой лиги за клуб.

«Алания» идёт лишь на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Это зона вылета.

33-летний Цаллагов вернулся в «Аланию» прошлым летом, ранее он выступал за «Зенит», «Крылья Советов», «Сочи» и другие клубы России.

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Алания Спартак Гогниев Ибрагим Цаллагов ещё теги
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