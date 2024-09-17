Канчельскис пожелал удачи Гогниеву

Спартак Гогниев обрёл новую тренерскую работу, он возглавил владикавказскую «Аланию» из Мелбет-Первой лиги. В связи с назначением к нему обратился Андрей Канчельскис, с которым они ранее конфликтовали в прессе.

«Ему надо дать результат лучше, чем в первый заход. Решение руководства означает, что в него верят и ему доверяют. Можно пожелать только удачи и выступить лучше, чем в его первый период в «Алании», - говорит Канчельскис для «Чемпионата».

Напомним, «Алания» идёт на 16-м месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги. Гогниев был без тренерской работы с весны 2023 года.

Гогниев ответил Канчельскису на грубые оскорбления