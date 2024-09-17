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Президент «Урала» рассказал, какого игрока хотел бы видеть в клубе

17 Сентября 2024 • 15:15 Комментировать
КАМАЗ
...
Урал
21.09 17:30

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном приглашении экс-полузащитника «Химок» Артура Юсупова.

«У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, в летнее трансферное окно 35-летний Юсупов перебрался в «Химки», однако покинул клуб спустя два месяца.

По итогам десяти сыгранных туров «Урал» находится на третьей строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в копилке 18 набранных очков.

Ближайший матч «Урал» проведет 17 сентября против «КАМАЗа».

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