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Мелбет-Первая лига

«Алания» назначила нового главного тренера официально

17 Сентября 2024 • 10:18 Комментировать

Владикавказская «Алания» назначила нового главного тренера. Этот пост занял Спартак Гогниев, который ранее уже работал с командой.

«С возвращением, Спартак Артурович!» - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Гогниев тренировал «Аланию» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона специалист вывел команду из Второй лиги в первый дивизион, пробился в зону стыковых матчей и добрался до 1/2 финала Кубка России.

«Алания» неудачно стартовала в новом розыгрыше Мелбет-Первой лиги. После десяти туров команда набрала девять баллов и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев
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