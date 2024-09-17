Владикавказская «Алания» назначила нового главного тренера. Этот пост занял Спартак Гогниев, который ранее уже работал с командой.

«С возвращением, Спартак Артурович!» - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Гогниев тренировал «Аланию» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона специалист вывел команду из Второй лиги в первый дивизион, пробился в зону стыковых матчей и добрался до 1/2 финала Кубка России.

«Алания» неудачно стартовала в новом розыгрыше Мелбет-Первой лиги. После десяти туров команда набрала девять баллов и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице.