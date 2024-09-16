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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» одолело «Балтику» в битве за второе место

16 Сентября 2024 • 21:28 Комментировать
Торпедо Москва
2:1
Балтика
окончен

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» с «Балтикой» бились за право ворваться на второе место.

Первый момент в игре возник только на 36-й минуте - Абу-Саид Эльдарушев справа получил пас на ход и из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол, в вратарь в прыжке отбил мяч. В конце тайма мяч в штрафной площади гостей попал в руку Никите Глушкову - пенальти. Равиль Нетфуллин с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол, голкипер угадал направление удара, но мяч достать не смог - 1:0.

«Балтика» отыгралась на 53-й минуте - Виталий Лисакович справа в штрафной площади получил мяч и с разворота навесом пробил в дальний верхний угол, а кипер в прыжке не добрался - 1:1. Вскоре Нетфуллин справа навесил на Максима Максимова, который головой без помех с 12 метров пробил в правый угол ворот - 2:1. Игорь Горбунов справа выдал отличный навес на Ираклия Манелова, который без помех головой бил по воротам, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. Владислав Саусь справа навесил на Кирилла Никишина, который головой пробил рядом с левой штангой.

«Торпедо» добыло важную победу и с 20 очками идет на втором месте, противник (16) - четвертый.

Протокол игры  
Торпедо Москва2:1Балтика
(1:0) Нетфуллин Равиль44'  
  53'Лисакович Виталий (1:1)
(2:1) Максимов Максим63'  
Бабурин ЕгорРоганович БоянБородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорШевченко ГлебЧурич Марио 85' (Костин Андрей ( 85') Нетфуллин РавильСоколов Артём  51' 55' (Корян Аршак ( 55') Манелов Ираклий 77' (Байтуков Руслан ( 77') Галкин Владислав 46' (Горбунов Игорь ( 46'  78') Чупаёв Александр 55' (Максимов Максим ( 55')
Запасные: Шитов ВиталийКузьмичёв ИванЧервяков РусланИваньков Александр IIБотнарь ВиталийОрехов АлександрНасыров Исламжан
Свинов ИльяГассама НатанАндраде КевинТерентьев Денис 68' (Исаенко Олег ( 68') Ковалёв Юрий 75' (Мохаммад Амир ( 75') Саусь ВладиславПряхин Сергей  62'Глушков Никита Андреевич 46' (Аппаев Хызыр ( 46') Аванесян Тигран  12'Фернандес Алекс II 46' (Никишин Кирилл ( 46') Эльдарушев Абу-Саид 46' (Лисакович Виталий ( 46')
Запасные: Мендель АндрейБориско МаксимБегун ДмитрийКалачёв ИльяЛюбаков ЕгорПетров ИльяСтефанович Илья
16 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Балтика

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Ставка и прогноз на матч Торпедо – Балтика Мелбет-Первой лиги – 16 сентября 2024
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