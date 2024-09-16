«Торпедо» одолело «Балтику» в битве за второе место

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» с «Балтикой» бились за право ворваться на второе место.

Первый момент в игре возник только на 36-й минуте - Абу-Саид Эльдарушев справа получил пас на ход и из пределов штрафной площади пробил в ближний верхний угол, в вратарь в прыжке отбил мяч. В конце тайма мяч в штрафной площади гостей попал в руку Никите Глушкову - пенальти. Равиль Нетфуллин с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый верхний угол, голкипер угадал направление удара, но мяч достать не смог - 1:0.

«Балтика» отыгралась на 53-й минуте - Виталий Лисакович справа в штрафной площади получил мяч и с разворота навесом пробил в дальний верхний угол, а кипер в прыжке не добрался - 1:1. Вскоре Нетфуллин справа навесил на Максима Максимова, который головой без помех с 12 метров пробил в правый угол ворот - 2:1. Игорь Горбунов справа выдал отличный навес на Ираклия Манелова, который без помех головой бил по воротам, но мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. Владислав Саусь справа навесил на Кирилла Никишина, который головой пробил рядом с левой штангой.

«Торпедо» добыло важную победу и с 20 очками идет на втором месте, противник (16) - четвертый.