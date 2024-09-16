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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» остался лидером, одолев конкурентов из «Урала»

16 Сентября 2024 • 19:02 Комментировать (1)
Арсенал Тула
1:0
Урал

«Арсенал» с «Уралом» встретились в матче лидеров Мелбет-Первой лиги.

В середине первого тайма Малик Одейинка от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Артём Попов от левого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, голкипер сложился и парировал. Алексей Ионов после рывка по правому флангу от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Юрий Железнов хорошо подстроился под мяч и пробил в правый угол ворот, штанга спасла «Арсенал» от пропущенного мяча.

Во втором тайме Одейинка с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 61-й минуте «Арсенал» разыграл комбинацию - Артём Попов слева доставил к вратарской, где Одейинка удачно подставил ногу - 1:0. Эрик Бикфалви головой целился в левый угол ворот, кипер справился, а добивание Егора Мосина блокировал защитник.

«Арсенал» удержал победный счет и остается лидером с 22 очками, соперник второй с отставанием в четыре балла.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:0Урал
(1:0) Попов Артём61'  
Левашов МихаилСеменчук ДавидВолков ЗахарБердников АлексейПопов АртёмКайнов МаксимТкачёв Сергей 72' (Жилкин Григорий ( 72') Цараев Алан 90' (Печенкин Никита ( 90') Лёвин Владислав  39' 72' (Шевченко Евгений ( 72') Липовой Данил 72' (Турищев Максим ( 72') Одейинка Малик 75' (Коротков Александр Александрович ( 75')
Запасные: Раздорских НикитаКашинцев ТимофейДмитриев ОлегАзявин ИльяСугробов ВладимирНдука Ифеани Давид
Мамин АлексейГогличидзе Лео  77'Мамин АртёмМаргасов ТимофейФилипенко ЕгорСунгатулин Фаниль 80' (Порохов Илья ( 80') Егорычев АндрейАюпов Тимур 64' (Мишкич Даниел ( 64') Железнов Юрий 46' (Секулич Мартин ( 46') Ионов Алексей 64' (Эрик Бикфалви ( 64') Воронов Максим 46' (Мосин Егор ( 46')
Запасные: Чудин ИванАрапов ДмитрийБардачёв МатвейМорозов НикитаБевеев Мингиян
16 сентября.
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Арсенал Тула

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Ставка и прогноз на матч Арсенал – Урал Мелбет-Первой лиги – 16 сентября 2024
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Комментарии (1) Все комментарии
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borisych1960ne@mail.ru
16 Сентября 2024 в 20:15
видимо это уровень Урала. Ни о какой РФПЛ не может идти речь. Гриша гони Аверьянова. Это не тренер. Не тяни как год назад с Гончаренко
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