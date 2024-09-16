«Арсенал» остался лидером, одолев конкурентов из «Урала»

«Арсенал» с «Уралом» встретились в матче лидеров Мелбет-Первой лиги.

В середине первого тайма Малик Одейинка от линии штрафной площади пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Артём Попов от левого угла штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, голкипер сложился и парировал. Алексей Ионов после рывка по правому флангу от лицевой линии поля выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Юрий Железнов хорошо подстроился под мяч и пробил в правый угол ворот, штанга спасла «Арсенал» от пропущенного мяча.

Во втором тайме Одейинка с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. На 61-й минуте «Арсенал» разыграл комбинацию - Артём Попов слева доставил к вратарской, где Одейинка удачно подставил ногу - 1:0. Эрик Бикфалви головой целился в левый угол ворот, кипер справился, а добивание Егора Мосина блокировал защитник.

«Арсенал» удержал победный счет и остается лидером с 22 очками, соперник второй с отставанием в четыре балла.