«Чайка» не удержала победу в матче с «Шинником»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Чайка» играла против «Шинника», застрявшего в подвале таблицы, но давно никому не уступающего. В середине первого тайма хозяева поля дважды добились успеха. Владислав Руденко отметился дальним ударом с отскоком мяча от газона, и это смутило голкипера - 1:0. Бен Загре неудачно сыграл у ворот ярославцев, и Данила Янов изумительно точно пробил в неожиданной атаке - 2:0. «Шинник» отыгрался вскоре после красивой атаки и удара Захара Фёдорова с разворота в дальний угол. На 69-й минуте вышедший на замену Артём Малахов получил пас в штрафную и поразил ближний верхний угол ворот - 2:2.

«Чайка» делит шестое место, соперник - в очке над зоной вылета.