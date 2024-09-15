«Чайка» не удержала победу в матче с «Шинником»

В 10-м туре Мелбет-Первой лиги «Чайка» играла против «Шинника», застрявшего в подвале таблицы, но давно никому не уступающего. В середине первого тайма хозяева поля дважды добились успеха. Владислав Руденко отметился дальним ударом с отскоком мяча от газона, и это смутило голкипера - 1:0. Бен Загре неудачно сыграл у ворот ярославцев, и Данила Янов изумительно точно пробил в неожиданной атаке - 2:0. «Шинник» отыгрался вскоре после красивой атаки и удара Захара Фёдорова с разворота в дальний угол. На 69-й минуте вышедший на замену Артём Малахов получил пас в штрафную и поразил ближний верхний угол ворот - 2:2.
«Чайка» делит шестое место, соперник - в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Руденко Владислав22'
|(2:0) Янов Данила35'
|43'Фёдоров Захар (2:1)
|69'Малахов Артём (2:2)
Штепа Михаил•Евдокимов Андрей•Нестеров Александр•Кармаев Никита•Маляров Никита•Бамматгереев Муслим•Янов Данила 14'71' (Ужгин Матвей (71') •Зарыпбеков Эльдияр•Николаев Олег71' (Пелих Данил (71') •Руденко Владислав•Хохлачёв Александр74' (Арбузов Ярослав (74')
Вамбольт Денис•Косогоров Артемий• 90'Загре Бен Азиз•Скворцов Лев46' (Гбамбле Нене (46'•Султонов Мухаммад85') •Чёрный Артур•Джон Джонатан•Зинков Вячеслав46' (Куль Руслан (46') •Самойлов Дмитрий66' (Малахов Артём (66') •Сухомлинов Данила•Алейников Василий•Фёдоров Захар66' (Жамалетдинов Тимур (66')
15 сентября.
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