«Сокол» прервал безвыигрышную серию в матче с аутсайдером

Долго-долго не побеждавшие «Тюмень» и «Сокол» играли матч 10-го тура Мелбет-Первой лиги. Хозяева были очень активны в начале, и у Александра Бема получился отменный дальний удар, но вратарь в броске к штанге выручил. Его тезка Коротаев прицельно атаковал со средней дистанции - мимо всё же. Давид Шавлохов со штрафного направил мяч мимо стенки, но здесь вратарь с трудом справился. Гости ответили редкой атакой, но результативной, Александр Максименко забил победный, как оказалось позже, мяч. Артём Кулишев справа вывалился на ворота, но мяч отправил точно в голкипера. Еще момент уже после перерыва, после подачи все пропустили мяч, и штанга сыграла за гостей.

«Тюмень» хорошо выглядела, но остается на последнем месте, противник рванул на шестое место.