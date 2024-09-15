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Мелбет-Первая лига

«Сокол» прервал безвыигрышную серию в матче с аутсайдером

15 Сентября 2024 • 17:03 Комментировать
Тюмень
0:1
Сокол
окончен

Долго-долго не побеждавшие «Тюмень» и «Сокол» играли матч 10-го тура Мелбет-Первой лиги. Хозяева были очень активны в начале, и у Александра Бема получился отменный дальний удар, но вратарь в броске к штанге выручил. Его тезка Коротаев прицельно атаковал со средней дистанции - мимо всё же. Давид Шавлохов со штрафного направил мяч мимо стенки, но здесь вратарь с трудом справился. Гости ответили редкой атакой, но результативной, Александр Максименко забил победный, как оказалось позже, мяч. Артём Кулишев справа вывалился на ворота, но мяч отправил точно в голкипера. Еще момент уже после перерыва, после подачи все пропустили мяч, и штанга сыграла за гостей.

«Тюмень» хорошо выглядела, но остается на последнем месте, противник рванул на шестое место.

Протокол игры  
Тюмень0:1Сокол
  42'Максименко Артём (0:1)
Крицюк СтаниславШавлохов ДавидБем Александр 82' (Поройков Станислав ( 82') Храмцов МаксимСухорученко МихаилКоротаев Александр 83' (Марьянов Андрей ( 83') Клёнкин Данил 70' (Савинов Андрей ( 70') Кулишев Артём 70' (Талалай Денис ( 70') Кенфак ОливьеКарпов ДанилКупцов Дмитрий 56' (Ткачук Денис ( 56')
Запасные: Петров МихаилГошев ЕвгенийВоропаев АртёмКалугин НикитаМокаев ИсламКосарев КириллПетухов Илья
Косаревский ПётрСиняк АнтонИванов Дмитрий III  21'Молодцов АртёмЗабелин ПавелЮзепчук Роман 85' (Шпитальный Владислав ( 85') Полубояринов Данил 64' (Самко Владислав ( 64') Чобанов Руслан 84' (Бабаев Владлен ( 84') Сасин Дмитрий 71' (Чуриков Иван ( 71') Саадуев Шамиль 64' (Капленко Никита ( 64') Максименко Артём
Запасные: Крайков ТимурКарпицкий Егор
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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Тюмень

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18:46
Рискованная ставка и прогноз на матч Тюмень – Сокол Мелбет-Первой лиги – 15 сентября 2024
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