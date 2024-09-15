«СКА-Хабаровск» выбрался из зоны вылета, одолев «Нефтехимик»

«СКА-Хабаровск» и «Нефтехимик» провели матч 10-го тура Мелбет-Первой лиги. В дебюте Данила Емельянов проверил голкипера, а Даниил Родин жахнул выше. Максим Петров прорвался к воротам в одиночку и плотно пробил, спасено. Султан Джамилов метров с 10 без помех атаковал - промах. СКА ответил хладнокровными действиями Артёма Симоняна, который от линии штрафной вовремя направил мяч впритирку с дальней штангой - 1:0. У Альбека Гонгапшева хороший момент после корнера, но мяч просвистел рядом с каркасом. Снова форвард номинальных хозяев на острие, умудрился в окружении соперников послать мяч к воротам, но и здесь мимо.

После перерыва Данила Емельянов в падении бил головой почти в упор, но страж ворот СКА выручил. Никита Першин прерывал прострел с острого угла и направил мяч в грудь своему киперу, чуть не случился автогол. На 90-й минуте точку поставил Георгий Гонгадзе точным ударом от центрального круга - 2:0.

«СКА-Хабаровск» вышел на 13-е место из зоны вылета. У соперника на очко больше.