Райкаард не будет работать в Медиалиге

Известный в прошлом футболист и тренер Франк Райкаард не будет работать в российской Медиалиге. Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что переговоры с экс-рулевым «Барселоны» ведёт «Титан». Впрочем, агент 61-летнего нидерландца Перри Оверем опроверг эту информацию.

«Это фантастическая история, неправда», - цитирует Оверема «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Франк Райкаард уже больше десяти лет не имеет тренерской работы. В январе 2013 года нидерландский специалист покинул пост главного тренера национальной сборной Саудовской Аравии.