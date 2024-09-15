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Райкаард не будет работать в Медиалиге

15 Сентября 2024 • 16:30 Комментировать

Известный в прошлом футболист и тренер Франк Райкаард не будет работать в российской Медиалиге. Ранее журналист Иван Карпов сообщал о том, что переговоры с экс-рулевым «Барселоны» ведёт «Титан». Впрочем, агент 61-летнего нидерландца Перри Оверем опроверг эту информацию.

«Это фантастическая история, неправда», - цитирует Оверема «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Франк Райкаард уже больше десяти лет не имеет тренерской работы. В январе 2013 года нидерландский специалист покинул пост главного тренера национальной сборной Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Райкаард Титан Перри Оверем ещё теги
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